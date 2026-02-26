Juan Ayuso lo tiene claro: ni Alejandro Valverde ni Alberto Contador

El joven ciclista español prefiere no ceñirse a ningún perfil de leyenda española, mientras deja claro que su éxito en Portugal no se hubiese producido sin el cambio de equipo

Juan Ayuso está ante una temporada clave para su carrera. Tras su convulsa salida del equipo UAE, el español es ahora el líder indiscutible de Lidl-Trek, donde espera demostrar que merece tal confianza a base de grandes resultados como el obtenido en la Vuelta al Algarve, en la cual se ha llevado la clasificación general. Cuestionado justo por tal carrera, se queda con el trabajo de todo el equipo para terminar cantando victoria.

"La Vuelta al Algarve me dejó muy buenas sensaciones. Más allá de la victoria en sí, me quedo con la manera en que se consiguió, porque el último día nos atacó hasta el coche médico. El equipo respondió de la mejor forma: primero controlando para que no se marchara una fuga numerosa y, después, en el tramo final, haciendo frente a los ataques de todos los equipos. El ambiente es buenísimo", comenta en una entrevista concedida a Marca.

Incidiendo justo en el aspecto de sentirse arropado por el equipo, a Ayuso le preguntan cuánto peso tiene el cambio de estructura en su victoria sobre las carreteras portuguesas. No duda y afirma que tiene todo el del mundo.

"Con otro equipo habría perdido la Vuelta al Algarve. Ahora llegan París-Niza, el Dauphiné y el Tour —las tres con contrarreloj por equipos— y llevamos un bloque que, si no es claramente para ganar, será muy competitivo. Viendo el recorrido de la París-Niza, la crono puede decidir el 70% de la general, y con el equipo que presentamos, la fuerza colectiva nos va a situar muy arriba", señala.

Ni Alberto Contador ni Alejandro Valverde, sino los dos

Buscando un paralelismo entre el pasado del ciclismo español y la carrera que pueda tener de ahora en adelante Juan Ayuso, este entiende que es mejor no cerrarse puertas, por lo que apuesta por tener lo mejor de dos leyendas como Alberto Contador y Alejandro Valverde.

"Creo que el ciclismo está cambiando y que el perfil de corredor que necesitas para ganar una Gran Vuelta es diferente al de hace diez años. Si tuviera que elegir, me veo más reflejado en Valverde, porque tengo ese sprint que me permite ganar. Sin embargo, lo que consiguió Alberto en la alta montaña también es imprescindible para triunfar en el ciclismo actual. Firmo una mezcla de los dos", sentencia.

Un nuevo paso al frente en la lucha contra el crono

Por último, el joven ciclista español afirma que si algo ha mejorado de un año al otro eso es en las cronos. "En la contrarreloj he vuelto a dar un paso adelante debido a un pequeño cambio de posición y el material nuevo –el casco nuevo me viene muy bien–. En el resto de ámbitos, como siempre, intentando mejorar en cada cosa y puliendo los detalles", finaliza.