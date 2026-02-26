Guía y calendario completo de las Clásicas y Monumentos de la primavera 2026 con Van der Poel, Pogacar, Van Aert, Juan Ayuso...

La Omloop het Nieuwsblad y la Kuurne-Bruselas-Kuurne abren, con el Opening Weekend, la temporada de clásicas y contarán ya con Van der Poel y Van Aert, dos de los favoritos en todas ellas

Llegan la temporada de clásicas y los monumentos, el momento más esperado por gran parte de los amantes del ciclismo y en el que los especialistas se dejan ver con duelos apasionantes como el que el pasado año nos depararon Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel.

A ambos los veremos en las pruebas más importantes de un calendario de clásicas de primavera que arranca, como suele ser tradicional, con el Omloop het Nieuwsblad y la Kuurne-Bruselas-Kuurne que se celebra este próximo fin de semana, 28 de febrero y 1 de marzo.

Para ver el primer monumento habrá que esperar al 21 de marzo, cuando tiene lugar La Classicissima, como se le conoce a la Milán-San Remo, una de las pruebas en las que Van der Poel ganó el pasado año a Pogacar y éste querrá 'vengarse'.

Van der Poel y Van Aert regresan desde el inicio

Había dudas sobre qué haría Mathieu van der Poel después de haber terminado muy tarde una temporada de ciclocross en la que ha arrasado. El ciclista neerlandés, no obstante, ha avanzado que estará en el Opening Weekend y que disputará la Omloop Het Nieuwsblad. Van der Poel está inscrito también en la Tirreno-Adriático, una carrera por etapas que le servirá para preparar La Classicissima, donde defiende la victoria lograda el pasado año y donde, previsiblemente, tendrá su primer duelo con Pogacar.

Más dudas aún había con Wout van Aert. El belga tuvo que abortar su temporada de ciclocross después de la caída que sufrió el pasado 2 de enero en el Exact Cross de Mol, que se saldó con un esguince y una pequeña fractura en el tobillo.

Finalmente, Van Aert también reaparecerá en la Omloop Het Nieuwsblad y, además, también está inscrito en la Ename Samyn Classic que se disputa el martes 3 de marzo en tierras belgas.

Tadej Pogacar irá a por lo que le hace falta

Hay dudas sobre qué será lo que esta temporada corra Tadej Pogacar después de exprimirse en 2025, cuando corrió un gran número de clásicas de primavera y fue criticado por ello, ya que se intuyó que podría afectarle de cara a su preparación para el Tour de Francia. Algo que no le afectó, porque arrasó en el Dauphiné y en el propio Tour.

Posiblemente, el esloveno defienda título en la Strade Bianche (7 marzo) e irá a por los Monumentos, especialmente la Milán-San Remo (21 marzo) y la París-Roubaix (12 abril), que son las dos que le faltan para tenerlos todos.

Juan Ayuso se apunta para las dos últimas clásicas

Juan Ayuso no escondía nada y en la previa de la Vuelta al Algarve, que luego ha ganado, desvelaba lo que iba a correr tras la cita en Portugal y hasta el Tour de Francia 2026: "París-Niza, Itzulia, Flecha-Valona, Lieja, Dauphiné y el Tour".

El ciclista nacido en Barcelona tiene claro que la Itzulia 2026 le dará "ese punto para las Ardenas", que son su objetivo este año. Un terreno en el que el pasado año dominó Tadej Pogacar, su entonces compañero y ahora gran rival.

Evenepoel, Vingegaard, Pidcock...

A este Opening Weekend llegan en muy buena forma, como han demostrado en tierras andaluzas, Tim Wellens (UAE Team Emirates) y Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el ganador de la Jaén Paraíso Interior y de la última etapa de la Vuelta a Andalucía 2026, respectivamente.

Hay dudas sobre si correrá alguna Vingegaard, ya que al disputar este año Giro de Italia y Tour de Francia, va a enfocarse más en las carreras por etapas. Aunque podría aparecer en alguna de las clásicas italianas.

Y se espera a Remco Evenepoel, quien también parece seguro, como Juan Ayuso, para la semana de las Ardenas, donde será el gran rival de Tadej Pogacar.

Calendario de Clásicas de Primavera y Monumentos 2026

28 de febrero - Omloop het Nieuwsblad (Bélgica, 208 km): Defiende título de 2025 Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility)

1 de marzo - Kuurne-Bruselas-Kuurne (Bélgica, 195 km): Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

3 de marzo - Ename Samyn Classic (Bélgica, 205 km): Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

7 de marzo - Strade Bianche (Italia, 201 km): Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

21 de marzo - Milán-San Remo (Italia, 289 km): Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

25 de marzo - Ronde Van Brugge - Tour of Bruges (Bélgica, 203 km): Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG)

27 de marzo - E3 Saxo Classic (Bélgica, 208 km): Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

29 de marzo - In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Bélgica, 240 km): Mads Pedersen (Lidl-Trek)

1 de abril - Dwars door Vlaanderen (Bélgica, 185 km): Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

5 de abril - Tour de Flandes (Bélgica, 271 km): Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

8 de abril - Scheldeprijs (Bélgica, 202 km): Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

12 de abril - París-Roubaix (Francia, 259 km): Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

17 de abril - Flecha Brabanzona (Bélgica, 163 km): Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

19 de abril - Amstel Gold Race (Países Bajos, 257 km): Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

22 de abril - Flecha Valona (Bélgica, 208 km): Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

26 de abril - Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica, 259 km): Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)