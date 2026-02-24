Juan Ayuso rompe la barrera que el UAE le impedía llegar

Su victoria en la Vuelta al Algarve le ha situado junto a los mejores del mundo y ya ha alcanzado un puesto en el Top-10 del ránking UCI

Juan Ayuso tardó dos días en vestir de líder con su nuevo equipo, el Lidl-Trek. Y cinco para llevarse su primera carrera: la Vuelta al Algarve 2026. Lo hizo, además, superando a Joao Almeida, con el que muchos lo quisieron enfrentar en el pasado y que aparece como uno de los dos claros líderes -el otro es Del Toro- que presenta su exequipo, el UAE Team Emirates, tras Tadej Pogacar.

Fue la consolidación del alicantino en muy poco tiempo como el líder que estaba esperando el Lidl-Trek y demostró que puede estar para grandes cosas, no en vano, Joao Almeida -sexto del mundo- ya ha sido líder del UAE en varias grandes y fue segundo, tras Vingegaard, en la pasada edición de la Vuelta a España.

Ayuso mostró su alegría nada más acabar la carrera en el sur de Portugal, quiso destacar lo bien que había sido acogido en su nuevo equipo y, de paso, dejó un 'dardito' para su antigua escuadra. “Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y de ofrecer esta victoria a mis compañeros", afirmó Ayuso, quien también se refirió a cómo habían respondido sus compañeros cuando se vio en dificultades.

"En el primer paso por Malhao me quedé solo, ya que intentaron aislarme. Sin embargo, el equipo ha vuelto a responder. Me encantó la carrera, tuvimos suerte con el tiempo y es genial haber empezado la temporada aquí”, añadió el ciclista español.

La París-Niza y Vingegaard, próximos objetivos

Su futuro apunta al Tour de Francia, pero antes tiene una hoja de ruta que le hará enfrentarse directamente con Jonas Vingegaard en su próxima cita y con algunos de los más grandes en las siguientes. "Algarve, París-Niza, Itzulia, Flecha-Valona, Lieja, Dauphiné y el Tour. Si todo va bien, esa será la hoja de ruta hasta el Tour", señalaba Ayuso en la previa de la cita lusa, a la que incluyó en un primer bloque junto a la París-Niza, que llega en unos días.

"Luego, tres semanas de descanso. Más tarde, País Vasco, que te da ese punto para las Ardenas, y luego parar hasta el Dauphiné y Tour", resumió sobre su plan hasta la cita gala de junio.

Lo que está claro es que le ha bastado una carrera con el equipo belga para lograr lo que le costaba tanto, por la falta de pruebas, con el UAE la pasada temporada: situarse en el Top-10. Los 250 puntos sumados en la cita portuguesa más los obtenidos por la última etapa en el Algarve o el segundo puesto en la segunda etapa, cuando se puso líder, le han permitido subir de la decimoquinta a la novena posición de la clasificación, con 2.922,5 puntos, y superar al belga Wout van Aert, que cierra ahora mismo esos diez primeros puestos.

La de Ayuso es la gran subida entre las quince primeras posiciones, aunque también destaca que Isaac del Toro ha desbancado a Jonas Vingegaard de la segunda posición tras su gran victoria en el UAE Tour. Lo mejor es que es el segundo más joven de esos diez primeros, con un año más que Del Toro. Se aventura una gran rivalidad para el futuro...

Top-10 del ranking UCI World Tour

1. POGAČAR, Tadej (UAE TEAM EMIRATES XRG) - 11255 puntos

2. DEL TORO ROMERO Isaac (UAE TEAM EMIRATES XRG) - 6224

3. VINGEGAARD HANSEN, Jonas (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) - 5724.14

4. PEDERSEN, Mads (LIDL-TREK) - 4932.45

5. EVENEPOEL, Remco (RED BULL - BORA - HANSGROHE) - 4845.86

6. ALMEIDA, Joao Pedro (UAE TEAM EMIRATES XRG) - 4324.64

7. PIDCOCK, Thomas (PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM) - 3845.38

8. VAN DER POEL, Mathieu (ALPECIN-PREMIER TECH) - 3838

9. AYUSO PESQUERA, Juan (LIDL-TREK) - 2922.5

10. VAN AERT, Wout (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) - 2893