Alejandro Valverde y Alberto Contador, enfrentados y sin intención de echar el freno en la Ibiza MTB

Ambas leyendas del ciclismo español se medirán a principios del mes de abril en la Vuelta a Ibiza MTB, la cual cumple su 25 aniversario

Hablar de Alejandro Valverde y Alberto Contador es hacerlo de dos de los ciclistas más importantes que ha dado España a lo largo de su historia. Dos campeones, dos competidores que solo entendían de darlo todo sobre la bici cuando estaban en activo y que ahora, con la Vuelta a Ibiza MTB, se citan para un enfrentamiento que suena de maravilla y que a su vez llega con la certeza de que ninguno de ellos tiene intención de dar su brazo a torcer.

El último en sumarse, y dando continuidad a lo hecho en anteriores ediciones, ha sido el actual seleccionador nacional, quien regresa a la prueba de Ibiza, la cual cumple en esta edición 25 años, celebrándose exactamente del 2 al 5 de abril.

A sus 45 años, Valverde acudirá a la mencionada cita con altas aspiraciones y, para ello, formará pareja con Fran Rus, uno de los ciclistas españoles más versátiles del panorama nacional, con experiencia en carretera, gravel y mountain bike.

El murciano, campeón del Mundo en 2018, ganador de cuatro ediciones de la Lieja-Bastoña-Lieja, es el actual seleccionador nacional masculino de ruta, cargo desde el que lidera a la nueva generación del ciclismo español, sin renunciar a su espíritu competitivo, que sigue demostrando en pruebas de mountain bike y otras disciplinas.

"La Vuelta a Ibiza MTB siempre es una carrera especial. Es exigente, es técnica y el ambiente que se vive allí es diferente. En el 25 aniversario no podía faltar y venimos con ambición. Con Fran queremos estar delante desde el primer día y pelear por la victoria", asegura Alejandro.

El debut de Alberto Contador en Ibiza

Tras años apoyando el proyecto ibicenco, ha sido ahora cuando Alberto Contador ha dado el paso de participar en una prueba que se ha terminado convirtiendo en una referencia internacional.

"Para mí es un gran desafío y ha sido una decisión nada fácil de tomar, sobre todo por el respeto que me da. Nunca he competido en una prueba de bicicleta de montaña y sé que la Vuelta a Ibiza MTB es una carrera muy bonita, pero también exigente, con recorridos de todo tipo. Tenía claro que, si debutaba en una carrera de MTB por etapas, tenía que ser aquí", señalaba hace semanas el de Pinto.

La organización, encantada con Valverde y Contador

Como no puede ser de otra manera, en la Ibiza MTB tienen claro que contar con piezas de ta magnitud mediática supone un espaldarazo para la prueba. Así lo expresa Juanjo Planells, responsable de la cita.

"Valverde no viene a pasearse, viene a competir. Y eso nos encanta. Nuestra esencia siempre ha sido ofrecer una carrera exigente, auténtica y deportiva. Con Fran a su lado, sabemos que serán protagonistas". Y sobre Contador: "Alberto Contador ha sido y es embajador de la prueba, conoce su esencia y su espíritu, y que haya elegido precisamente nuestro 25º aniversario para debutar en MTB por etapas le da a esta edición un valor simbólico enorme", finaliza.