La UCI confirma un serio revés a las aspiraciones de Tadej Pogacar

El cuatro veces ganador del Tour de Francia sabe ya que de cara al Mundial de 2028 tendrá prácticamente imposible hacerse con la victoria

Si algo está claro con Tadej Pogacar es que no entiende de terrenos o carreras que no pueda ganar. Ya sea en montaña, llano, rompepiernas, un días, tres semanas, en solitario, con el equipo... el esloveno siempre está convencido de tener el talento y las piernas para batir a todos su rivales. Por ello, no sorprende que seguramente le haya sentado como un jarro de agua fría conocer que de cara al Mundial de 2028 el terreno le pondrá las cosas casi imposibles.

Tras una espectacular edición en Kigali, en 2026 toca ir a Canadá y en 2027 a Francia, dos localizaciones en la que se esperan circuitos duros y apropiados a las características de Pogacar; sin embargo, para 2028 ya ha anunciado el director deportivo de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Peter Van den Abeele, que el recorrido estará diseñado para velocistas.

"Será llano y, sin duda, un Campeonato Mundial para velocistas. David Lappartient (presidente de la UCI) desea convertirlo en un festival para los velocistas. Hacía mucho tiempo que no había un Campeonato Mundial para ellos; curiosamente desde el 2016, en Doha, donde Peter Sagan se impuso a Mark Cavendish y a Tom Boonen", comenta al canal belga Sporza.

Un cambio de guion esperado

Un jarro de agua fría sí, pero no inesperado. Tras varias ediciones en las que se ha optado por perfiles que se adecuaban a los mejores ciclistas del pelotón –entiéndase aquellos con la capacidad de ganar grandes vueltas– ahora se quiere dar un paso atrás y abrir la puerta, como antaño, a los sprinters. Esto trastoca los planes de un Pogacar que ya tiene dos títulos (2024 y 2025) y que desea llegar al menos a cuatro para batir a los que tienen tres: Peter Sagan, Eddy Merckx, Óscar Freire, Rik Van Steenbergen y Alfredo Binda.

De este modo, queda descartado incluir en el recorrido de 2028 alguna dificultad montañosa importante; tanto es así que el propio Van den Abeele ha asegurado que ninguna parte del circuito estará por encima de los cien metros. En todo caso, toca esperar a finales de 2026 para conocer con exactitud a qué se enfrentarán los ciclistas en Abu Dabi, donde tendrá lugar la prueba del citado año.

El desgaste de Tadej Pogacar

Más allá de tener opciones o no en según que carreras, lo cierto es que al esloveno se le ha notado algo agotado en los últimos tiempos, sobre todo en la recta final de un Tour de Francia 2025 en el que al terminar abrió la puerta a no retirarse con demasiada edad, aludiendo al hecho de la exigencia mental y física que supone su posición, así como al hecho de no pasar el tiempo que desea con la familia.