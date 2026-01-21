El número uno y dos del mundo estarán en una Vuelta Ciclista a Andalucía 2026 con seis escuadras World Tour

El UAE Team Emirates y el Visma/Lease a Bike lideran el listado de participantes de esta nueva edición de la Ruta del Sol, que arranca en tierras malagueñas el 18 de febrero

La Vuelta Ciclista a Andalucía/Ruta del Sol tendrá un cartel de mucho nivel en su edición 2026 después de que haya cerrado su participación y haya confirmado la presencia de algunas de las mejores escuadras del World Tour como el UAE Team Emirates, el Visma/Lease a Bike, el Red Bull/BORA/Hansgrohe o los españoles del Movistar Team.

En una edición que sale de Benahavís (Málaga) y que se disputa del 18 al 22 de febrero tomarán parte hasta 17 formaciones, según anunciaba este miércoles la organización de la ronda andaluza, entre ellas las dos mejores del ránking mundial. Aparte de las cuatro escuadras antes señaladas, otros dos equipos del World Tour -la máxima categoría del ciclismo mundial- correrán por las carreteras andaluzas: los franceses del Groupama-FDJ y los noruegos del Uno-X Mobility.

Clásicos como el Cofidis, que el pasado año descendió a ProTeam y que luchará por recuperar su plaza a partir de esta temporada, el TotalEnergies o el Q36.5 Pro Cycling Team de Tom Pidcock también estarán presentes en esta centenaria edición de la Vuelta a Andalucía 2026.

Lógicamente, los equipos españoles tendrán un protagonismo especial y, aparte del Movistar Team -que ya ha anunciado algunas de sus estrellas que estarán en Andalucía-, también van a correr el Euskaltel Euskadi, el Burgos Burpellet BH, el Caja Rural–Seguros RGA y el Kern Pharma. Equipos que buscarán protagonismo en las etapas andaluzas y estarán muy motivados para dejarse ver en una prueba donde los sponsors a los que representan pueden sacar partido, desde el punto de vista promocional.

También hay equipos desconocidos en nuestro país, pero que compiten de forma habitual en otras carreras americanas como el Petrolike mexicano; o los estadounidenses del Modern Adventure Pro Cycling. Completan la prueba el Team Flanders–Baloise belga o el MBH Bank–CSB Telecom, recientemente trasladado de Italia a Hungría.

La prueba andaluza anunció hace ya varias semanas sus recorrido, que llevará a los ciclistas por nueve puertos de montaña, más de 810 kilómetros de ruta y cinco provincias andaluzas. "El clima, el trazado y la calidad organizativa convierten a la Vuelta a Andalucía en una cita imprescindible del calendario internacional y en la mejor oportunidad para que el aficionado andaluz disfrute de cerca de sus ídolos del 18 al 22 de febrero", señalan desde la organización.

Con varios puertos de montaña interesantes y etapas muy variadas, la Vuelta a Andalucía 2026 servirá de preámbulo a lo que luego llega en septiembre, cuando Andalucía acogerá hasta diez etapas de la Vuelta a España. Algunos de los ciclistas que estén en esta última ya se dejarán ver antes en la Ruta del Sol.