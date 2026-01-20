Ilusionante arranque de Javi Romo en el estreno del Movistar Team en la presente temporada 2026

El toledano fue el mejor español y se mantuvo muy cerca de los mejores en la prólogo del Tour Down Under, una carrera de la que es el vigente subcampeón

El calendario World Tour ha arrancado con la prueba que tradicionalmente da el pistoletazo de salida en los últimos años: el Tour Down Under. En una prólogo de 3,6 km disputado con salida y llegada en Adelaida (Australia), los ciclistas han podido foguearse y, pese a la corta distancia, se han sacado distancias considerables habida cuenta de que era un circuito muy técnico y rápido.

El primer líder de la carrera ha sido el británico Samuel Watson (Ineos) que acabó los 3,6 km en 4.16 minutos, a una media de 50.625 km/hora. Y con un segundo de ventaja sobre su compatriota Ethan Vernon (NSN) y por tres sobre el australiano Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe).

Watson es todo un especialista en este tipo de pruebas. Campeón británico en ruta y subcampeón de crono, también se impuso el pasado año en los Cuatro Días de Dunquerke y ha sumado en Adelaida su sexta victoria profesional. Con ella, se coloca el maillot ocre que diferencia al líder y que lucirá este miércoles en la primera etapa en línea, con salida y meta en Tanunda, y en el que el pelotón tendrá que afrontar tres vueltas a un circuito que representa una gran oportunidad para que se luzcan los velocistas por primera vez este año.

Había especial interés en ver qué hacía el Movistar Team y, principalmente, un Javi Romo que fue subcampeón el pasado año en el Tour Down Under y que este año parte como jefe de filas del conjunto telefónico. El castellano-manchego fue el mejor español y el mejor también del Movistar, y aunque perdió 14 segundos con el ganador de la etapa, fue de los mejores entre los que aspiran a la victoria final.

Jay Vine es el gran peligro del UAE

De hecho, el campeón del pasado año, que le arrebató el triunfo, el ecuatoriano del UAE Team Emirates Jhonatan Narváez, cedió 9 segundos con respecto a Watson y sólo saca cinco a Javi Romo. Sí puede ser más peligroso su compañero de equipo, un Jay Vine, que sólo perdió cuatro segundos y que llega de proclamarse campeón nacional australiano.

"La primera carrera de 2026 llega tras la sólida actuación de Javi el año pasado y volvemos con ambiciones similares: apoyarlo plenamente y aspirar al mejor resultado posible. La edición de este año será más exigente y, como siempre, el verano australiano y sus condiciones serán clave", señalaba en el perfil del equipo su director deportivo, Matthew White.

Jefferson Cepeda fue el segundo mejor del Movistar Team, con dos segundos más que Javi Romo, mientras que el nuevo fichaje, Pavel Novak, el único de los nuevos que debuta en Australia, acabó con 20 segundos de retraso con respecto al ganador de la etapa y en la 85ª posición. Tanto Cepeda como el eritreo Natnael Tesfatsion estarán muy atentos en la primera etapa en línea, por si pueden aprovechar sus cualidades y sorprender en algún corte o en la llegada masiva.