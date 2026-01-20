El Movistar Team confirma su gran apuesta por Iván Romeo

El equipo telefónico lo pone a la altura de Enric Mas en el arranque de la temporada y Eusebio Unzue manda un aviso: "Nos tocará estar expectantes sobre el techo que puede alcanzar"

La llegada de los Raúl García Pierna, Juanpe López, Roger Adrià y Pavel Novak y, sobre todo, el joven belga Cian Uijtdebroeks han hecho que el Movistar Team eleve sus expectativas para la temporada que ahora comienza y apunte a bastante más que lo que logró el pasado año.

El equipo telefónico arranca en apenas dos días en Australia, con un equipo en que irá a por todo con Javi Romo, Jefferson Cepeda o Natnael Tesfatsion, y en el que debutará el joven checo Pavel Novak, el primero de los fichajes que se estrenará con el maillot del conjunto español.

Pese a toda esa ilusión, no olvidan lo que tienen detrás y que ya tenían antes. No sólo es la calidad de Enric Mas y Einer Rubio o la veteranía de Nairo Quintana, sino sobre todo los jóvenes que está fogueando para el futuro, los Jon Barrenetxea, Pablo Castrillo o el propio Javi Romo. Pero hay puestas muchas esperanzas especialmente en uno: Iván Romeo.

El vallisoletano ya se dejó ver en la temporada de su estreno. Fue el que más ganó en el Movistar Team, se estrenó nada más debutar en la Vuelta a Comunitat Valenciana y hasta fue líder en el Critérium du Dauphiné, donde estaban los grandes del pelotón mundial: Pogacar, Vingegaard, etc.

A sus 22 años aún puede tomarse su evolución con calma y en el equipo Movistar le van a cuidar para que vaya en la dirección correcta. Así ha quedado claro en la presentación del primer capítulo de la nueva temporada de El Día Menos Pensado, que ha tenido lugar en Madrid, y donde Romeo ha compartido protagonismo con el líder del grupo: Enric Mas.

Unzue no ve el techo de Iván Romeo

Tras este evento, presentado por Mónica Marchante, y en el que ha estado presente Perico Delgado, el máximo responsable del equipo Movistar, Eusebio Unzue, dejaba claro a los medios allí invitados la fe que tienen puesta en el joven vallisoletano. "Diría que nuestra prioridad es sobre todo ayudarle a progresar. Seguir apostando por su principal fortaleza, que es su capacidad para moverse perfectamente en casi todos los terrenos", afirmaba.

De hecho, el manager navarro cree que Iván Romeo puede aportar tanto como apoyo para Enric Mas como para ganar etapas o, en un futuro, para lo que se plantee. "En un día concreto puede ser un gran gregario, un corredor vital que pueda ayudar a conseguir victorias a otro compañero. Sabemos que es un gran contrarrelojista y que solo tiene 22 años. Su margen de progresión es muy alto. Por eso tenemos que tener paciencia. Ya habéis podido ver que es un tipo diferente", añadía un Unzue, que sólo tiene una duda con él ahora mismo y es con su rendimiento en la "alta montaña", aunque es joven y no sabe cual es su techo también ahí.

"Nos tocará estar expectantes sobre el techo que puede alcanzar", sentenciaba Unzue sobre un Iván Romeo que se estrena en poco más de una semana en la Challenge de Mallorca y que, a diferencia del pasado año donde estuvo casi siempre junto a Castrillo, esta vez empieza con Enric Mas.