El Movistar Team anuncia un equipazo para la primera carrera del año y llega al Tour Under Down con varias opciones de victoria

El equipo español estará liderado por Javi Romo, que el pasado año se quedó a las puertas de ganar en la carrera australiana

El Movistar Team ya ha hecho público el primer septeto con el que arrancará la temporada. Se intuían pocos cambios con respecto a los corredores inscritos previamente en el Tour Under Down, ya que desplazarse a tierras australianas se suele hacer con bastante antelación, y finalmente ha confirmado el gran y ambicioso plantel con el que aspira a, al menos, igualar lo realizado el pasado año.

Entonces, Romo logró una victoria de etapa y acarició el triunfo en la general, aunque finalmente acabó segundo tras el ecuatoriano Narváez.

Ahora, el ciclista castellano-manchego volverá a estar presente y, además, lo hará ya con galones de líder y con la intención de repetir lo vivido hace un año. "El año pasado estuvimos cerca de pelear por la victoria en la general y esta temporada volveremos a intentarlo. Es una carrera que, por mis características y tipo de recorrido, me va muy bien", asegura Javi Romo en declaraciones publicadas por su equipo, donde refleja sus grandes aspiraciones para la temporada 2026. "Es una buena manera de empezar el año con un objetivo ambicioso y ganar motivación para lo que viene después", añadía el toledano.

Pese a ser la principal baza, el equipo Movistar aparece con corredores que puede dar mucho juego, tanto en llegadas masivas como en las escapadas. Es el caso del eritreo Natnael Tesfatsion, que acabó la temporada 2025 a un gran nivel y que sumó muchos puntos para el Movistar Team en ese tramo de la campaña en el que faltaron las victorias. Junto a él, otro que podría sorprender es el ecuatoriano Jefferson Cepeda, un corredor 'peleón' que suele saltar a cualquier aventura.

El campeón del mundo, Albert Torres, presnete con Movistar

Junto a ellos, el español Gonzalo Serrano y el italiano Manlio Moro, así como un mito del ciclismo en pista español: Albert Torres. El actual campeón del mundo de Ómnium, dos veces campeón mundial, cinco europeo y diploma olímpico en los juegos de Tokio 2020, el de Ciudadela cumple su sexta temporada en el Movistar, donde a sus 35 años sigue mostrando su clase.

Por último, el séptimo hombre es uno de los fichajes que más ilusionan para este año y el primero que se estrena esta temporada: Pavel Novak.

El joven checo se mostraba ilusionado con su debut y confirmaba que tratará de ayudar en lo posible a los compañeros que más opciones tengan de ganar en el Tour under Down 2026. "Los objetivos en el Tour Down Under son ayudar al equipo lo máximo posible, continuar aprendiendo como profesional y, si tengo la oportunidad de hacer un buen resultado, será fantástico. Pero la prioridad es ayudar a mis compañeros", afirma uno de los ciclistas con más proyección del conjunto español.