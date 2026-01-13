Nairo Quintana sorprende con la fecha de su retirada y manda un aviso a los seguidores del Movistar Team

El colombiano se ve en condiciones de seguir en 2027, aunque todo dependerá de lo que haga esta temporada, y avisa que su deseo es correr la Vuelta a España

En un mal año de Nairo Quintana y del propio Movistar Team, pese a que salvó la categoría World Tour holgadamente, el equipo español sorprendió con la pronta renovación del colombiano, un hombre importante en su escuadra, pero de los que peores resultados habían sacado en 2025. El de Cómbita apenas se dejó ver en las primeras posiciones en las carreras en las que participó y sólo estuvo presente en un Giro de Italia donde no ofreció el rendimiento del año anterior.

Pese a ello y pese a que en menos de un mes cumplirá los 36 años, el Movistar Team no tuvo dudas. Nairo Quintana cumplirá un año más en el gran pelotón y podría no ser el último. Aunque se filtró la idea de que este año sería más un apoyo y no estaría en ninguna de las tres grandes vueltas, sus palabras a ESPN desmienten esta idea e incluso no descarta que no sea su última ronda española y retrase su retirada.

De hecho, avisa que va a correr en Italia -aunque no que sea en el Giro- y deja claro que su deseo es estar presente en la Vuelta a España, donde históricamente ha dado muy buen rendimiento. “El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, aseguraba el boyacense, quien deja claro que éste puede que no sea el final y que todo dependerá de cómo se vea en este nuevo año. "Estoy viendo si compito después del 2026. Aún no tomé la decisión pero luego anunciaremos lo que vaya a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas en la cabeza pero lo que me hace seguir adelante es el estado de forma en el que estoy", avisaba.

Nairo desvela que iba a correr la Vuelta 2025

Nairo Quintana deja claro en la entrevista que su rendimiento en 2025 ni fue el que esperaba por problemas físicos y lesiones. Y que se vio bien a final, de ahí sus esperanzas para seguir. “La tristeza de 2025 fue esa caída que me impidió llegar a la Vuelta a España cuando estaba en buena condición. Pero llorar sobre la leche derramada no sirve de nada. Me siento bien, sigo pedaleando con fuerza y vamos a disfrutar este 2026. (...) Terminé con buen ritmo, haciendo carreras importantes en Italia y ayudando al equipo. Eso me motiva para seguir entrenando fuerte y aprovechar este comienzo de año”, añade el colombiano, quien ya deja caer cuál es la ronda que más le dolió perderse.

Por eso y porque para el Movistar Team es la carrera más importante del año y en 2025 tuvo que ir sin líderes, la Vuelta Ciclista a España vuelve a ser su gran objetivo. “El año pasado fue duro perderme la Vuelta. Esa carrera es muy importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo voy a trabajar para ganarme ese lugar”, reconoce.

Nairo Quintana, por último, también dejó claro que sus ideas de seguir en 2026 y, posiblemente, más allá van de la mano de su ambición. El colombiano aún se ve para pelear por victorias y para plantar cara a los jóvenes que vienen apretando por detrás. Y no piensa renunciar a nada. “Si no siguiera luchando por victorias y por estar adelante, no entrenaría. Trabajo todo el año para estar en un punto alto de rendimiento, ayudar al equipo y cumplir algunos objetivos personales”, sentebcia el corredor de Movistar Team.