Calendario ciclista 2026 español y mundial: fechas clave, grandes vueltas y el Mundial

El Tour Down Under a nivel internacional y la Clàssica Camp de Morvedre en España abren una temporada ciclista espectacular con unas fechas señaladas en el calendario

Este primer día del año es el arranque oficial de la temporada para muchas disciplinas y muchos contratos, entre ellas la ciclista, cuyas primeras pruebas no comienzan hasta dentro de unos días y que tiene fechas señaladas a lo largo de todo el año.

Oficialmente, la venezolana Vuelta al Táchira, del 9 al 18 de enero, es la primera prueba oficial del calendario. No obstante, la mirada de los grandes equipos están puestas en el Tour Down Under que se corre en Australia del 20 al 25 enero y que en 2025 casi gana Javi Romo (Movistar Team).

En España, la primera prueba será la Clàssica Camp de Morvedre, que se celebra en Estivella (Valencia) el 23 de enero a la que seguirán el Gran Premio Castellón, la Clàssica Comunitat Valenciana... Sin embargo, las fechas señaladas en el calendario español estarán puestas en la Volta a la Comunitat Valenciana (4-8 febrero), la Vuelta a Andalucía (18-22 febrero), Volta a Catalunya (23-29 marzo) o la Itzulia (6-11 abril), antes de la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto o Vuelta a España (22 agosto-13 septiembre).

Calendario ciclista UCI World Tour 2026

- Enero 2026

Tour Down Under Australia: 20–25 enero

- Febrero 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1 febrero

UAE Tour: 16–22 febrero

Omloop Het Nieuwsblad: 28 febrero

- Marzo 2026

Strade Bianche: 7 marzo

París-Niza: 8–15 marzo

Tirreno-Adriático: 9–15 marzo

Milán–San Remo: 21 marzo

Volta a Catalunya: 23–29 marzo

Vuelta a Brujas (Ronde van Brugge): 25 marzo

E3 Saxo Classic: 27 marzo

Gante–Wevelgem: 29 marzo

- Abril 2026

A través de Flandes (Dwars door Vlaanderen): 1 abril

Tour de Flandes: 5 abril

Itzulia Basque Country: 6–11 abril

París–Roubaix: 12 abril

Amstel Gold Race: 19 abril

Flecha Valona: 22 abril

Lieja–Bastogne–Lieja: 26 abril

Tour de Romandia: 28 abril – 3 mayo

- Mayo 2026

Eschborn–Frankfurt: 1 mayo

Giro de Italia: 8–31 mayo

- Junio 2026

Tour Auvergne–Rhône-Alpes (Critérium du Dauphiné): 7–14 junio

Copenhagen Sprint: 14 junio

Tour de Suiza: 17–21 junio

- Julio 2026

Tour de Francia: 4–26 julio

- Agosto 2026

Clásica San Sebastián: 1 agosto

Tour de Polonia: 3–9 agosto

ADAC Cyclassics (Clásica Hamburgo): 16 agosto

Renewi Tour: 19–23 agosto

Vuelta a España: 22 agosto – 13 septiembre

Clásica Bretaña-Oeste Francia: 30 agosto

- Septiembre 2026

GP Quebec: 11 septiembre

GP Montreal: 13 septiembre

Mundial UCI (Montreal, Canadá): 20–27 septiembre

- Octubre 2026

Europeo UEC (Eslovenia): 3–7 octubre

Il Lombardia: 10 octubre

Tour of Guangxi: 13–18 octubre

Calendario ciclista español masculino 2026

Clàssica Camp de Morvedre: 23 enero

Gran Premio Castellón: 24 enero

Clàssica Comunitat Valenciana: 25 enero

Trofeo Calvià: 28 enero

Trofeo Ses Salines: 29 enero

Trofeo Serra Tramuntana: 30 enero

Trofeo Andratx – Pollença: 31 enero

Trofeo Palma: 1 febrero

Volta Comunitat Valenciana: 4-8 febrero

Vuelta Murcia: 13-14 febrero

Clásica Almería: 15 febrero

Clásica Jaén: 15 febrero

Vuelta a Andalucía: 18-22 febrero

Clásica Terres de l´Ebre: 21 marzo

GP Ontur: 22 marzo

Volta Catalunya: 23-29 marzo

GP Miguel Indurain: 4 abril

Vuelta País Vasco: 6-11 abril

Clásica Pascua Padrón: 12 abril

O Gran Camiño: 14-18 abril

Vuelta Asturias: 23-26 abril

Clásica Ordizia – Ordiziako Klasikoa: 25 julio

Clásica Castilla y León: 26 julio

Clásica San Sebastián: 1 agosto

Circuito Getxo: 2 agosto

Vuelta Burgos: 5-9 agosto

Vuelta España: 22 agosto-13 septiembre