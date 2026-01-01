Calendario ciclista 2026 español y mundial: fechas clave, grandes vueltas y el Mundial

El Tour Down Under a nivel internacional y la Clàssica Camp de Morvedre en España abren una temporada ciclista espectacular con unas fechas señaladas en el calendario

El calendario ciclista 2026 augura grandes emociones - @Movistar_Team

Este primer día del año es el arranque oficial de la temporada para muchas disciplinas y muchos contratos, entre ellas la ciclista, cuyas primeras pruebas no comienzan hasta dentro de unos días y que tiene fechas señaladas a lo largo de todo el año.

Oficialmente, la venezolana Vuelta al Táchira, del 9 al 18 de enero, es la primera prueba oficial del calendario. No obstante, la mirada de los grandes equipos están puestas en el Tour Down Under que se corre en Australia del 20 al 25 enero y que en 2025 casi gana Javi Romo (Movistar Team).

En España, la primera prueba será la Clàssica Camp de Morvedre, que se celebra en Estivella (Valencia) el 23 de enero a la que seguirán el Gran Premio Castellón, la Clàssica Comunitat Valenciana... Sin embargo, las fechas señaladas en el calendario español estarán puestas en la Volta a la Comunitat Valenciana (4-8 febrero), la Vuelta a Andalucía (18-22 febrero), Volta a Catalunya (23-29 marzo) o la Itzulia (6-11 abril), antes de la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto o Vuelta a España (22 agosto-13 septiembre).

Calendario ciclista UCI World Tour 2026

- Enero 2026

Tour Down Under Australia: 20–25 enero

- Febrero 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1 febrero

UAE Tour: 16–22 febrero

Omloop Het Nieuwsblad: 28 febrero

- Marzo 2026

Strade Bianche: 7 marzo

París-Niza: 8–15 marzo

Tirreno-Adriático: 9–15 marzo

Milán–San Remo: 21 marzo

Volta a Catalunya: 23–29 marzo

Vuelta a Brujas (Ronde van Brugge): 25 marzo

E3 Saxo Classic: 27 marzo

Gante–Wevelgem: 29 marzo

- Abril 2026

A través de Flandes (Dwars door Vlaanderen): 1 abril

Tour de Flandes: 5 abril

Itzulia Basque Country: 6–11 abril

París–Roubaix: 12 abril

Amstel Gold Race: 19 abril

Flecha Valona: 22 abril

Lieja–Bastogne–Lieja: 26 abril

Tour de Romandia: 28 abril – 3 mayo

- Mayo 2026

Eschborn–Frankfurt: 1 mayo

Giro de Italia: 8–31 mayo

- Junio 2026

Tour Auvergne–Rhône-Alpes (Critérium du Dauphiné): 7–14 junio

Copenhagen Sprint: 14 junio

Tour de Suiza: 17–21 junio

- Julio 2026

Tour de Francia: 4–26 julio

- Agosto 2026

Clásica San Sebastián: 1 agosto

Tour de Polonia: 3–9 agosto

ADAC Cyclassics (Clásica Hamburgo): 16 agosto

Renewi Tour: 19–23 agosto

Vuelta a España: 22 agosto – 13 septiembre

Clásica Bretaña-Oeste Francia: 30 agosto

- Septiembre 2026

GP Quebec: 11 septiembre

GP Montreal: 13 septiembre

Mundial UCI (Montreal, Canadá): 20–27 septiembre

- Octubre 2026

Europeo UEC (Eslovenia): 3–7 octubre

Il Lombardia: 10 octubre

Tour of Guangxi: 13–18 octubre

Calendario ciclista español masculino 2026

Clàssica Camp de Morvedre: 23 enero

Gran Premio Castellón: 24 enero

Clàssica Comunitat Valenciana: 25 enero

Trofeo Calvià: 28 enero

Trofeo Ses Salines: 29 enero

Trofeo Serra Tramuntana: 30 enero

Trofeo Andratx – Pollença: 31 enero

Trofeo Palma: 1 febrero

Volta Comunitat Valenciana: 4-8 febrero

Vuelta Murcia: 13-14 febrero

Clásica Almería: 15 febrero

Clásica Jaén: 15 febrero

Vuelta a Andalucía: 18-22 febrero

Clásica Terres de l´Ebre: 21 marzo

GP Ontur: 22 marzo

Volta Catalunya: 23-29 marzo

GP Miguel Indurain: 4 abril

Vuelta País Vasco: 6-11 abril

Clásica Pascua Padrón: 12 abril

O Gran Camiño: 14-18 abril

Vuelta Asturias: 23-26 abril

Clásica Ordizia – Ordiziako Klasikoa: 25 julio

Clásica Castilla y León: 26 julio

Clásica San Sebastián: 1 agosto

Circuito Getxo: 2 agosto

Vuelta Burgos: 5-9 agosto

Vuelta España: 22 agosto-13 septiembre