Calendario ciclista 2026 español y mundial: fechas clave, grandes vueltas y el Mundial
El Tour Down Under a nivel internacional y la Clàssica Camp de Morvedre en España abren una temporada ciclista espectacular con unas fechas señaladas en el calendario
Este primer día del año es el arranque oficial de la temporada para muchas disciplinas y muchos contratos, entre ellas la ciclista, cuyas primeras pruebas no comienzan hasta dentro de unos días y que tiene fechas señaladas a lo largo de todo el año.
Oficialmente, la venezolana Vuelta al Táchira, del 9 al 18 de enero, es la primera prueba oficial del calendario. No obstante, la mirada de los grandes equipos están puestas en el Tour Down Under que se corre en Australia del 20 al 25 enero y que en 2025 casi gana Javi Romo (Movistar Team).
En España, la primera prueba será la Clàssica Camp de Morvedre, que se celebra en Estivella (Valencia) el 23 de enero a la que seguirán el Gran Premio Castellón, la Clàssica Comunitat Valenciana... Sin embargo, las fechas señaladas en el calendario español estarán puestas en la Volta a la Comunitat Valenciana (4-8 febrero), la Vuelta a Andalucía (18-22 febrero), Volta a Catalunya (23-29 marzo) o la Itzulia (6-11 abril), antes de la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto o Vuelta a España (22 agosto-13 septiembre).
Calendario ciclista UCI World Tour 2026
- Enero 2026
Tour Down Under Australia: 20–25 enero
- Febrero 2026
Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1 febrero
UAE Tour: 16–22 febrero
Omloop Het Nieuwsblad: 28 febrero
- Marzo 2026
Strade Bianche: 7 marzo
París-Niza: 8–15 marzo
Tirreno-Adriático: 9–15 marzo
Milán–San Remo: 21 marzo
Volta a Catalunya: 23–29 marzo
Vuelta a Brujas (Ronde van Brugge): 25 marzo
E3 Saxo Classic: 27 marzo
Gante–Wevelgem: 29 marzo
- Abril 2026
A través de Flandes (Dwars door Vlaanderen): 1 abril
Tour de Flandes: 5 abril
Itzulia Basque Country: 6–11 abril
París–Roubaix: 12 abril
Amstel Gold Race: 19 abril
Flecha Valona: 22 abril
Lieja–Bastogne–Lieja: 26 abril
Tour de Romandia: 28 abril – 3 mayo
- Mayo 2026
Eschborn–Frankfurt: 1 mayo
Giro de Italia: 8–31 mayo
- Junio 2026
Tour Auvergne–Rhône-Alpes (Critérium du Dauphiné): 7–14 junio
Copenhagen Sprint: 14 junio
Tour de Suiza: 17–21 junio
- Julio 2026
Tour de Francia: 4–26 julio
- Agosto 2026
Clásica San Sebastián: 1 agosto
Tour de Polonia: 3–9 agosto
ADAC Cyclassics (Clásica Hamburgo): 16 agosto
Renewi Tour: 19–23 agosto
Vuelta a España: 22 agosto – 13 septiembre
Clásica Bretaña-Oeste Francia: 30 agosto
- Septiembre 2026
GP Quebec: 11 septiembre
GP Montreal: 13 septiembre
Mundial UCI (Montreal, Canadá): 20–27 septiembre
- Octubre 2026
Europeo UEC (Eslovenia): 3–7 octubre
Il Lombardia: 10 octubre
Tour of Guangxi: 13–18 octubre
Calendario ciclista español masculino 2026
Clàssica Camp de Morvedre: 23 enero
Gran Premio Castellón: 24 enero
Clàssica Comunitat Valenciana: 25 enero
Trofeo Calvià: 28 enero
Trofeo Ses Salines: 29 enero
Trofeo Serra Tramuntana: 30 enero
Trofeo Andratx – Pollença: 31 enero
Trofeo Palma: 1 febrero
Volta Comunitat Valenciana: 4-8 febrero
Vuelta Murcia: 13-14 febrero
Clásica Almería: 15 febrero
Clásica Jaén: 15 febrero
Vuelta a Andalucía: 18-22 febrero
Clásica Terres de l´Ebre: 21 marzo
GP Ontur: 22 marzo
Volta Catalunya: 23-29 marzo
GP Miguel Indurain: 4 abril
Vuelta País Vasco: 6-11 abril
Clásica Pascua Padrón: 12 abril
O Gran Camiño: 14-18 abril
Vuelta Asturias: 23-26 abril
Clásica Ordizia – Ordiziako Klasikoa: 25 julio
Clásica Castilla y León: 26 julio
Clásica San Sebastián: 1 agosto
Circuito Getxo: 2 agosto
Vuelta Burgos: 5-9 agosto
Vuelta España: 22 agosto-13 septiembre