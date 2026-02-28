El ciclista español joven más ilusionante, Iván Romeo, acepta su inferioridad: "Por suerte todavía no es mi labor pelearme con él.., es muy difícil"

El corredor del Movistar Team es la gran sensación de este arranque de temporada tras su victoria en la general de la Vuelta a Andalucía 2026

El Movistar Team ha cumplido, con apenas mes y medio de competición, con el gran objetivo que se había marcado para 2026: ganar una vuelta por etapas. Después de vivir dos años sin triunfos de este tipo, la victoria de Iván Romeo en la Vuelta a Andalucía - Ruta del sol 2026 ha sido la guinda a otro buen inicio de año, en el que, como en 2025, le ha situado entre los mejores equipos del UCI World Tour.

El valisoletano, que fue líder el pasado año en el Critérium du Dauphiné, ganó una etapa en la Volta a la Comunidad Valenciana y se proclamó campeón de España de ruta en el año de su debut como profesional, representa la gran esperanza española del equipo teléfónico, pese a contar con algunos de mejores exponentes jóvenes del pelotón español (Javi Romo, Jon Barrenetxea, Pablo Castrillo...), aparte de haber incorporado este año a Raúl García Pierna, Juanpe López o Roger Adrià.

Romeo tiene mucho margen para evolucionar en el futuro y abre muchas expectativas sobre lo que puede hacer. Hay tantas experanzas puestas en él que la RFEC lo eligió para que representara a España en la prueba contrarreloj del último mundial, en la que rozó el Top-10.

"Un campeonato del mundo élite para mí es lo más grande que habría", señala Iván Romeo en una charla con la Cadena Cope, que, pese a ello, no se ve a la altura del ciclista con el que muchas veces se le compara: Alejandro Valverde. "Mucho, mucho, mucho tendría que mejorar".

Iván Romeo se marca objetivos altos, pero con Pogacar...

El ciclista del Movistar Team reconoce que apunta muy alto y que se marca "objetivos que a veces muchas veces son inalcanzables", aunque eso le lleve a frustraciones que no debería buscar. "Soy así y no creo que cambie", admitía.

Por ello, si le dan a elegir, prefiere no vérselas con Pogacar. "Las carreras en las que está él (Pogacar)... es algo difícil de explicar incluso para mí, que soy una persona muy ambiciosa. Sabes que va a ser completamente imposible. Lo controla todo, y además tiene al mejor equipo. Sabes que van a llevar la carrera controlada, que no puedes anticiparte porque cuando quiera se va a ir... es muy complicado al nivel al que está ahora mismo, en los dos últimos años te diría, y a ver cuanto le dura...", afirma el ciclista español.

"Por suerte todavía no es mi labor pelearme con él, tiene otros rivales más cercanos (Vingegaard, Evenepoel...), pero es muy difícil", acepta un Iván Romeo que superó y sorprendió a todos ellos en el Dauphiné del pasado año, cuando se enfundó el maillot de líder en una carrera donde estaban todos los gallitos del pelotón mundial. Eso sí, sabía que la perdería en cuanto llegase la montaña y éstos tomasen el mando.