Mathieu Van der Poel hace oficial su triple batalla con Tadej Pogacar

El ciclista neerlandés comienza su temporada de 2026 en ruta con la disputa este sábado 28 de febrero de la Omloop Nieuwsblad

Mathieu Van der Poel es uno de los más grandes. Aunque la bicicleta de montaña se pueda decir que es algo así como su terreno, cuando el neerlandés se pone a dar pedaladas en la carretera casi no tiene comparación. Con una potencia sin igual y unas piernas que podrían llevarle a cualquier sitio, sus batallas con Tadej Pogacar se han convertido en cita obligada para todos los amantes del deporte de las dos ruedas. Por ello, no podemos sino sonreír al conocer su calendario de primavera, ese que le llevará a medir fuerzas en hasta tres ocasiones con el esloveno.

Para empezar, y tal y como se esperaba, el debut del corredor de Países Bajos llegará en la Omloop Nieuwsblad este sábado 28 de febrero, cita en la que irá cogiendo el tono –si es que no lo tiene ya– mientras batalla en la primera prueba con pavé de la primavera flamenca frente con Wout van Aert.

El punto de partida está claro, pero la realidad es que los principales objetivos de Van der Poel serán una vez más Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix, tres monumentos en los que coincidirá con Pogacar.

Solo un par de cambios respecto a 2025

Van der Poel y Alpecin han debido pensar que es mejor no tocar lo que funciona. Por ello, en el calendario de esta primera parte de la temporada apenas tiene un par de cambios respecto a 2025. Ya con su octavo mundial de ciclocross bajo el brazo, ha metido la mencionada Omloop Nieuwsblad por el Ename Samyn Classic; y más adelante, en marzo, será de la partida en una In Flanders Fields en la que no estuvo en 2025.

En cuanto al resto de pruebas a disputar, tras la Omloop Nieuwsblad llegará una Tirreno Adriático que le servirá de preparación para la Milán-San Remo, primer monumento, en el que además defiende título. Después llegarán E3 Saxo Classic e In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem. Este primer tramo del curso lo cerrará con Tour de Flandes y París-Roubaix.

A partir de mayo, todo incógnitas

Como ya suelen hacer muchos ciclistas, Van der Poel encara este par de meses sin pensar en otra cosa que lograr los mejores resultados posibles. Una vez cierre tal apartado, y dependiendo de cómo se encuentre y de los resultados obtenidos, optará por una ruta u otra. Está la opción de repetir lo hecho en 2025 con el Critérium du Dauphiné y el Tour de Francia, pero también la de acudir a un Giro de Italia al que no va desde 2022. Elija lo que elija, está claro que dará espectáculo.

El calendario de primavera de Van der Poel

- Omloop Nieuwsblad: 28 de febrero

- Tirreno Adriático: del 9 al 15 de marzo

- Milán-San Remo: 21 de marzo

- E3 Saxo Classic: 27 de marzo

- In Flanders Fields: 19 de marzo

- Tour de Flandes: 5 de abril

- París-Roubaix: 12 de abril