Van der Poel llega a España para quitarle el protagonismo a Felipe Orts

El neerlandés será finalmente la estrella de la Copa del Mundo de Benidorm de ciclocross, una prueba en la que Orts sueña con el podio

Benidorm podrá disfrutar este domingo del mejor corredor del mundo sobre el barro. El neerlandés Mathieu Van der Poel, con su maillot arcoíris, competirá finalmente en la prueba española de la Copa del Mundo de ciclocross que se va a disputar en esta ciudad alicantina y en la que se va a disputar la hegemonía mundial con el belga Thibau Nys, actual líder de la clasificación.

La presencia del local Felipe Orts, que espera ser profeta en su tierra y tiene aspiraciones de podio, completa una carrera que cada año crea más afición en esta especialidad del ciclismo tan asentada en Bélgica y Países Bajos, pero tan poco conocida en España.

"No es lo mismo una Copa del Mundo con o sin Van der Poel. Mañana se va a hablar de él en todo el mundo y será el protagonista de la prueba", indicaba Pascual Momparler, exseleccionador español masculino y organizador de la prueba, que vio cómo el neerlandés se caía de la misma el viernes y, de forma sorpresiva, su equipo (Alpecin) anunciaba su presencia este mismo sábado por la mañana.

Ante los 16.000 espectadores que se esperan para la cita de Benidorm, Van der Poel, Nys y Orts serán los más reconocibles, pero allí estarán presentes todas las estrellas que desde noviembre vienen acaparando la atención del ciclismo mundial. "Ya tenemos todas las entradas vendidas, lo que demuestra que el evento funciona sin estrellas a pesar de que para nosotros el sueño es tener aquí todos los años a los mejores", aseguraba Momparler, quien espera que los cambios en el recorrido ayuden a que se ve más espectáculo.

"Hemos escuchado a los corredores y a la afición y creo que la carrera va a cambiar un poquito respecto a los otros años, pero tampoco ninguna barbaridad. Espero que se decida al final. Para ello hemos aportado más dureza y esperamos que este macroarenero marque la diferencia y que la haga un poquito más dura, que es también lo que los corredores pedían", añadía el organizador de esta Copa del Mundo de Benidorm 2026.

Corredores como Emiel Vestrynge, plata en el nacional belga, Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte o el campeón de Europa Toon Aerts también querrán su protagonismo, aunque saben que con Van der Poel todo queda a expensas de que falle. Si no, será el claro favorito para hacerse con el triunfo final.

Felipe Orts espera no fallar ante sus paisanos

Felipe Orts, que corre al lado de casa y es la opción española, también quiere brillar ante los suyos y demostrar por qué se ha hecho un hueco a nivel europeo junto a las estrellas. "Llego en el mejor momento de la temporada. El año pasado llegué un poco más justo, menos fresco", afirma el de Villajoiosa.

Orts ha moldeado más sus picos de forma para ofrecer su mejor rendimiento en este tramo final de la temporada de ciclocross. "La temporada de Navidad se me dio muy bien y he ido mejorando, así que llego a Benidorm en mi mejor momento. No obstante, será complicado lograr el resultado del año pasado (6º)", avisa el alicantino, que no quiere crear expectativas demasiado altas.