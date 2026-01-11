Felipe Orts se queda sólo en la cima del ciclocross español

El alicantino se convierte, con su octavo campeonato de España consecutivo, en el campeón que más veces ha ganado el Nacional; Sofía Rodríguez también revalidó su título en féminas

Si hay un ciclista que ha puesto el nombre de España en el ciclocross, ése es Felipe Orts. El ciclista alicantino lleva años peleando con los mejores en una especialidad que dominan belgas y neerlandeses y donde reina Van der Poel. Con ese bagaje, en España no tiene rival. Este domingo ha revalidado una vez el Campeonato de España con un triunfo incontestable en una carrera que se ha disputado en Tarancón (Cuenca), en el circuito de la Ermita de la Virgen de Riánsares.

Es la octava vez consecutiva que Felipe Orts (Ridley Racing) se alza como campeón nacional, por lo que un año más podrá lucir la bandera española en su maillot por los circuitos europeos. El de Villajoiosa se queda, así mismo, como el ciclista con más nacionales en la especialidad, ya que estaba igualado desde el pasado año con Aida Nuño. Orts ganó con suma comodidad y aventajó en 1:05 a Kevin Suárez (Nesta-MMR) y en 1:46 a Mario Junquera (Unicaja Gijón).

Si la prueba masculina no tuvo color, la femenina sí estuvo más disputada, pero acabó adjudicándosela la misma ciclista del año anterior, Sofía Rodríguez (Nesta). La ciclista de Onteniente volvió a mantener un mano a mano con su compañera de equipo Lucía González. En Tarancón, ambas se deshicieron de la única que les mantenía la rueda, Sara Cueto (Unicaja Gijón), y se escaparon en cabeza.

La pelea acabó con la última vuelta ya iniciada, cuando Sofía Rodríguez se escapó de su rival y ésta no pudo seguir su ritmo. Al final, la alicantina sacaba 16 segundos de ventaja a Lucía González y 31 a Sara Cueto en meta. Lorena Patiño, que acabó en el cuarto puesto, se proclamó campeona sub-23.

Eli Iserbyt se retira tras una lesión cada vez más frecuente

Durante este parón en las pruebas internacionales que ha tenido lugar para que se disputen los diferentes campeonatos nacionales también se ha conocido la retirada del belga Eli Iserbyt, con sólo 28 años.

Campeón de Europa de ciclocross en 2020 y de Bélgica en 2024, el de Kortrijk no ha podido superar una lesión persistente en la arteria ilíaca, que le ha hecho pasar tres veces por quirófano antes de obligarle a decir adiós.

Según explica en Sporza el cirujano vascular del Hospital Azorg de Aalst que le intervino, Roel Beelen, es una lesión que también ha afectado a otros conocidos ciclistas como Fabio Aru, Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos, Steven Kruijswijk, Annemiek van Vleuten... Se trata de una endofibrosis de la arteria pélvica, un estrechamiento de esa arteria que cada vez afecta más al pelotón.

Eli Iserbyt ha tomado esa drástica decisión tras varias consultas especializadas que le han recomendado no sólo no seguir practicando el ciclismo a nivel profesional, sino que tampoco le aconsejan hacerlo de forma recreativa.