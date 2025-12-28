Felipe Orts brilla en el reino de Van der Poel

El español cuaja en Dendermonde el mejor resultado de la temporada en la Copa del Mundo de ciclocross, en una prueba donde se impuso el belga Thibau Nys

Mathieu Van der Poel descansó y dio vida a sus rivales. La ausencia del 'ogro' en la octava prueba de la Copa del Mundo de ciclocross que se ha disputado en la localidad de Dendermonde (Bélgica) ha permitido al ciclista local Thibau Nys coronarse como ganador tras superar al sprint a sus rivales, en una prueba donde el español Felipe Orts cuajó una de sus mejores actuaciones de la temporada y acabó en octava posición.

El ciclista de Villajoyosa llegó a quince segundos del ganador y a siete del también belga Wout Van Aert, quien no sacó partido de la ausencia de Van der Poel y sólo pudo ser sexto en meta a ocho segundos de su compatriota Nys.

Actual campeón de Bélgica, Thibau Nys se mostró cómo el más fuerte del grupo que llegó unido al final y venció con un crono de 1:01:29 ante el apoyo de los aficionados. Justo por detrás, a tan solo dos segundos, llegaba el neerlandés Tibor del Grosso, mientras que el belga Laurens Sweeck, el líder de la general de la Copa del Mundo, lo hacía en tercera posición.

En categoría femenina, la neerlandesa Lucinda Brand repitió la victoria de la pasada edición en Dendermonde tras imponerse a su compatriota Puck Pieterse. Eso le permite ampliar su ventaja en la Copa del Mundo, donde marcha líder con 280 puntos, seguida de la también neerlandesa Aniek Van Alphen, con 208.

En categoría masculina, Laurens Sweeck se mantiene al frente, con 186 puntos, pese a la tercera posición en Dendermonde, pero ahora lo hace con sólo tres puntos de ventaja sobre Nys. Van der Poel, que sólo ha corrido unas pocas carreras, es tercero con 167.

Felipe Orts remonta posiciones en la Copa del Mundo 2025-2026

Felipe Orts, con los 18 puntos sumados en esta prueba -su mejor resultado en la Copa del Mundo-, marcha vigésimo con 59 puntos. Gonzalo Inguanzo y Mario Junquera también sumaron en esta prueba y marchan 46º y 54º, respectivamente, el último justo por detrás del otro español presente, Kevin Suárez.

La próxima prueba de la Copa del Mundo, novena de un total de doce, se disputará de nuevo en Bélgica el 4 de enero en la localidad de Zonho. Aunque eso no significa que el ciclocross pare, ya que este mismo lunes se podrá ver un duelo entre Van der Poel y Van Aert en el X20 Trofee Lenhout, también en tierras belgas; y el martes 30, Felipe Orts será uno de los que compita en el Superprestige de Diegem.