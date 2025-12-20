Van der Poel pasa por encima de Van Aert en la Copa del Mundo

El neerlandés da una auténtica exhibición para coronarse en Amberes tras una larga escapada, mientras que el belga tiene que conformarse con el séptimo lugar en su reaparición

La quinta prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, la cual se ha disputado en Amberes (Bélgica), ha supuesto un nuevo duelo entre dos de los ciclistas más grandes de los últimos años: Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert.

El neerlandés y el belga eran los grandes atractivos de una carrera a la que sin embargo llegaban en estados de forma bien diferentes, ya que el belga del equipo Visma reaparecía, mientras que el neerlandés disputaba su segunda prueba tras subir a lo más alto del podio hace una semana. Pues bien, en esta ocasión no solo ganó, sino que dio una exhibición en solitario, mientras que Van Aert solo pudo ser séptimo.

En otra muestra de superioridad, Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) cruzó la meta con un crono de 1:01:24 en la prueba marcada por la arena de la orilla del río Escalda, por delante del belga Laurens Sweek, a 26 segundos, y de su compatriota, Emiel Verstrynge, a 34. Van Aert no tuvo un buen comienzo de temporada y entró séptimo a 51 segundos de la cabeza.

La clasificación general de la Copa del Mundo

Van der Poel, 30 años, ya está situado en séptima posición de la general de la Copa del Mundo, con 80 puntos, en su objetivo de conquistar su octavo título mundial, lo que le situaría en solitario en la cima de la clasificación histórica por delante del belga Eric de Vlaeminck, que los obtuvo entre 1966 y 1973.

El nuevo líder es Sweeck, con 116 puntos, que desbanca al belga Thibau Nys, con 113, quien no tuvo un buen día y entró en el puesto 23, a 3:23. En tercera posición, está el belga Michael Vanthourenhout, con 111 puntos.

Actuación notable del español Felipe Orts

Más allá de las grandes figuras y de los que pelean por conquistar la mencionada Copa del Mundo, tenemos que el español Felipe Orts cerró una buena carrera al finalizar en la duodécima posición; eso sí, a 1:54 del ganador, Van der Poel.

La sexta prueba de la Copa del Mundo, de las doce que componen el calendario, se celebrará de nuevo en terreno belga, en la localidad de Koksijde, este domingo. Aunque Van Aert no pelea por la general, es obvio que conforme vaya compitiendo debe ir poniéndose a tono, por lo que de cara a futuras carreras tendrá seguro su oportunidad para coronarse en alguna de las pruebas del calendario.