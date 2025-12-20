Tadej Pogacar no entiende de pretemporadas y ya tiene su primer récord del curso

El corredor esloveno ya ha iniciado los entrenamientos junto a sus compañeros y no se puede decir que con calma, ya que lo primero que ha hecho es batir su mejor tiempo en la subida al puerto de montaña Coll de Rates (Alicante)

Tadej Pogacar entra sin duda en ese grupo de gente al que simplemente le cuesta aflojar el ritmo, incluso en pretemporada. Apenas lleva unos días trabajando de cara a la campaña de 2026 y el esloveno ya está dando muestras que de puede ser incluso mejor de lo fue hace unos meses, y eso que ya dejó claro en el último Tour de Francia –y otras carreras– que está un par de pasos por delante de cualquier mortal.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial está entrenando con su equipo, el UAE Team Emirates, de cara a ir poniéndose a punto para otro apasionante año. ¿Y cómo lo está haciendo? Pedaleando más fuerte que nunca antes; tanto es así que ha completado la ascensión al puerto de montaña Coll de Rates (Alicante) en 11 minutos y 57 segundos, según datos registrados en la plataforma Strava. ¿Y qué quiere decir esto? que lo ha hecho en 24 segundos menos que en diciembre de 2024...

Una subida con suficiente entidad

El Coll de Rates, situado en la comarca de la Marina Alta y que une las localidades de Parcent y Tàrbena, es uno de los puertos de referencia del ciclismo internacional y un punto habitual de entrenamiento y test para equipos profesionales durante la pretemporada. Hablamos de una cota de 6,5 kilómetros cronometrados con una pendiente media del 5,5 por ciento. Sí, no es un Tourmalet, pero sí una subida con suficiente entidad como para dejar claro que el genio esloveno no piensa levantar el pie del acelerador.

Pogacar se encuentra en Benidorm realizando una concentración de pretemporada junto a su equipo para preparar los objetivos del próximo curso, entre los que se encuentran, además del Tour y el Mundial, varias de las clásicas que aún no ha logrado ganar. Por cierto, y para tener más contexto, la ascensión se produjo en el transcurso de un recorrido circular de 226 kilómetros por carreteras de la provincia de Alicante, con paso por varias localidades de la zona.

Los compañeros de Pogacar en su nuevo récord

En la subida al mencionado puesto, Pogacar estuvo arropado por varios compañeros del UAE Team Emirates, entre ellos Kevin Vermaerke, Florian Vermeersch, Domen Novak, Nils Politt y Pavel Sivakov, que marcaron el ritmo en los primeros kilómetros.

Hasta que Pogacar se marcó esta ascensión como test de pretemporada, la mejor referencia en esta subida la había establecido en 2024 Peter Oxenberg, mientras que en 2018 el también danés Jonas Vingegaard había marcado un tiempo de 13 minutos y 2 segundos. La diferencia es abismal.