Tadej Pogacar pone en vilo a los organizadores de La Vuelta

El ciclista esloveno desvela algunas carreras de su próxima temporada, señala su ilusión por ganar La Vuelta y, luego, deja un enigmático mensaje

Tadej Pogacar volverá a tener a muchos directores de carrera en vilo después de que haya anunciado este mismo sábado un adelanto de su calendario para 2026, en el que ha dejado en el aire su posible participación tanto en el Giro de Italia como en la vuelta a España.

A diferencia del pasado año, cuando dejó claro que no iría a la ronda italiana y puso en duda la española, esta vez ha dejado en el aire ambas y la única que ha confirmado ha sido el Tour de Francia, su verdadero objetivo una vez más a lo largo de 2026. Junto a él volverán a tener peso algunas de las clásicas como Strade Bianche, Milán-San Remo, París-Roubaix o Lieja-Bastoña-Lieja, que en este 2025 disputó pese a que alguno le advirtió que no era la mejor preparación para el Tour.

“Si alguna vez gano Milán-San Remo y París-Roubaix, creo que ya no hay mucho más que puedas hacer, pero siempre hay algo más. Hay carreras de una semana en las que aún no he estado y también La Vuelta. Siempre quedan cosas por intentar ganar en diferentes escenarios”, advertía el esloveno, que ponía 'en jaque' a los organizadores de la ronda española con estas palabras.

Pogacar "elige" su propio calendario

No obstante, luego también reconocía que a día de hoy no hay nada decidido con respecto a eso y dejó un enigmático "ya veremos" sobre esa posibilidad. “El equipo me da un programa y un calendario muy buenos. No corro tantos días como otros ciclistas. Tengo la suerte de poder elegir carreras y de decir que no a alguna si siento que no podré rendir en la siguiente”, reconocía.

De hecho, Pogacar dijo 'no' a correr la Vuelta a España 2025 después de acabar "cansado" tras ganar el Tour y querer estar otra vez a tope para repetir en el Mundial, algo que lograría en Ruanda. En 2026 lo que está claro es que si se decide a correr el Giro de Italia o la Vuelta a España tendrá al lado al que ha sido su mejor apoyo en el Tour en los últimos años, un Joao Almeida que este próximo año no irá a la ronda gala y sí a las otras dos grandes. El que estará junto a él en el Tour será el mexicano Isaac del Toro.

Pogacar tiene claro que quiere ganar esas carreras antes de que el tiempo le marque un límite. “El tiempo pasa rápido y quizá no haya tanto margen para intentar ganarlo todo. No me obsesiono. Simplemente me gusta volver a estas carreras e intentar ganarlas porque no las he ganado”, añade un Tadej Pogacar que aseguraba tener más ilusión por vencer en la París-Roubaix que por hacerlo por quinta vez en el Tour.

En este sentido, el esloveno deja claro que no le obsesiona convertirse en el primer ciclista en ganar las tres grandes vueltas en una misma temporada y recordó que en su equipo hay corredores de gran nivel, como Del Toro o Joao Almeida, para repartirse los éxitos y el calendario.