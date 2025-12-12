La nueva estrella del Movistar Team asume el puesto de Enric Mas: "Será mi primera vez allí"

El joven Cian UIjtdebroeks aprovechará la marcha de Mas al giro para estrenarse en la Itzulia y buscará en el Tour mejorar la actuación del Movistar en los últimos años

Si hace dos años, cuando regresó Nairo Quintana, hubo dudas sobre cómo se repartían los liderazgos en el equipo Movistar, muy pronto quedó claro que Enric Mas seguiría asumiendo todo el protagonismo y así ha quedado reflejado en estas últimas temporadas. Sin embargo, la llegada de Cian UIjtdebroeks lo ha cambiado todo. El conjunto telefónico ha aprendido de este año pasado, en el que una lesión de Enric Mas les dejó sin líder para la última gran vuelta y no han puesto todos los huevos en el mismo cesto.

Al joven belga le convencieron para que dejara el Team Visma ofreciéndole protagonismo y el liderazgo en una gran vuelta. Y se va a estrenar nada menos que siendo el principal referente del conjunto español en su prueba más querida: el Tour de Francia.

Para algunos podría considerarse como un paso atrás con Enric Mas, pero es que el ciclista de Artá nunca ha tenido fortuna en la prueba francesa y a veces, como el pasado año, suele afectarle de cara a la Vuelta a España, a la que sí quiere llegar en las mejores condiciones. Este año tendrá esa opción al estrenarse en un Giro que le da tiempo de sobra para recuperar y estar al máximo en la ronda española.

Pero eso dará pie a Cian UIjtdebroeks corra el Tour y pruebas habituales de Enric Mas en los últimos años, como la Itzulia. "Estoy muy feliz de estar aquí, de estar en el equipo. El objetivo es estar lo más arriba posible en la clasificación general y ganar etapas en vueltas por etapas y en las grandes vueltas", afirmaba el joven corredor belga en la presentación del equipo español acaecida este jueves.

UIjtdebroeks, una opción para las clásicas valonas

UIjtdebroeks, así mismo, desvelaba parte de su calendario, aparte del conocido Tour de Francia. "Como objetivos está la Itzulia, las clásicas valonas y el Tour de Francia. Será mi primera vez allí y trataré de luchar por acabar lo más arriba posible", añadía el corredor, que tendrá especial interés en brillar en las clásicas de su tierra, una parte de la temporada en la que el Movistar Team ha 'sufrido' mucho por la falta de especialistas en pruebas de un día.

La ilusión que Cian UIjtdebroeks ha despertado en el Movistar Team era palpable y el que mejor podía expresarla era su principal cabeza visible, Eusebio Unzue. "La llegada de Cian ha despertado en el ciclismo internacional una cierta sorpresa, pero creo que aquí le ayudaremos a ser ese líder que todos esperamos”, señala el manager navarro sobre el ciclista belga, el otro líder que este año tendrá el conjunto español.