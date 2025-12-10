Red Bull Bora anuncia los calendarios de Remco Evenepoel y Primoz Roglic para 2026

El flamante fichaje se centrará en el Tour de Francia, donde coincidirá con Florian Lipowitz, mientras que el esloveno irá a por su quinta Vuelta a España, algo que nadie ha conseguido hasta la fecha

Uno de los grandes alicientes de cara a cada nueva temporada ciclista es conocer cuál será el calendario de cada una de las estrellas del gran pelotón. Pues bien, hoy ha tocado conocer las de los corredores de Red Bull Bora con Remco Evenepoel y Primoz Roglic como grandes estrellas.

Lo cierto es que no ha habido sorpresas. Una vez que Red Bull Bora optó por tirar la casa por la ventana para hacerse con el Pitbull, se daba por hecho que este correría el Tour de Francia, ya que es el gran escenario donde se encuentran los mejores. Tal lo ha confirmado el equipo, que desde su concentración en Mallorca ha recalcado que el belga compartirá galones en la 'Grande Boucle' con el alemán Florian Lipowitz, quien fue tercero en la última edición. En cuanto a Roglic, este irá a por su quinta victoria en la Vuelta a España.

¿Y qué ocurre con el Giro de Italia? Pues no irá ninguno de los anteriormente nombrados. En el diseño que ha hecho la formación alemana para la temporada se contempla que de cara al asfalto italianos sean Giulio Pellizzari, Jai Hindley y Aleksander Vlasov las referencias del equipo.

"Ayer me enteré de que correré el Tour, así que es un poco pronto para decir más. Todavía necesito conocer un poco mejor a Florian Lipowitz. Somos completamente diferentes, lo que suele ser una ventaja", ha señalado Evenepoel, quien también estará en la Volta a Catalunya y en la Lieja-Bastoña-Lieja como grandes escenarios.

Un nuevo escenario para Evenepoel

El anterior equipo de Remco, el Soudal Quick-Step, estaba habituado a pelear por las clásicas y victorias parciales en las grandes vueltas. Básicamente era una estructura de rodadores y sprinters que vivía ajena a la pelea por las generales; sin embargo, la aparición de Evenepoel les 'obligó' a cambiar su clásica trayectoria para ir a por todas con él. Así, llegaron un podio en el Tour y una victoria en La Vuelta.

En esa etapa, Evenepoel corría solo. No es que no tuviese compañeros a su alrededor, sino que la única baza clasificatoria era él. Ahora le toca habituarse a un nuevo escenario. "Esta será la primera vez que participe en una gran vuelta compartiendo el liderato. Creo que es es el enfoque correcto, ya que ambos vamos a por el mismo objetivo final: el primer puesto", subraya.

Roglic, buscando ser el más grande de España

Ya alejado de la disputa del Tour, algo que el propio Roglic ha ido recalcando con sus últimas declaraciones, ahora al esloveno se le abre la puerta para ser el más grande en España, ya que hasta la fecha nadie suma cinco triunfos en La Vuelta. De conseguirlo, pondría su nombre con letras de oro en la historia de la ronda española.