Athletic 0-0 PSG: Unai Simón mantiene vivo el sueño de la Champions hasta el final

Tres grandes intervenciones del meta rojiblanco permiten al Athletic sumar un buen punto, que obliga a ganar los dos últimos partidos si quiere seguir adelante en la competición, donde además dejó buenas sensaciones de juego

Bonito y emocionate partido el que protagonizaron Athletic Club y París Saint-Germain en San Mamés donde al final hubo reparto de puntos y sensaciones encontradas. Si bien el Athletic logró darle continuidad a su buen juego tras la victoria ante el Atlético de Madrid, el verdad que el PSG tuvo las mejores y más claras ocasiones del choque, por lo que se puede dar por bueno el punto. Un punto que puede ser insuficiente para la clasificación, ya que obliga a ganar los dos últimos partidos ante Atalanta y Sporting de Portugal, pero que marcar un camino a seguir para el conjunto rojiblanco.

Los hombres de Luis Enrique comenzaron llevando la iniciativa pero pronto acabaría siendo controlado por los de Ernesto Valverde gracias a una fuerte presión en la salida de balón rival dejando casi como única opción a los galos el contragolpe, por otro lado también peligroso. Fabián lograba crear peligro con pases filtrados, obligando a los rojiblancos a estar muy atentos a los espacios, como también lo intentó Nico Williams en las escasas ocasiones en las que tocó el balón en la primera parte. Era Adama, el lateral hoy ya que Yuri tuvo que actuar como improvisado central ante la plaga de bajas en el eje de la zaga, el que también sacaba petróloeo por su flanco y propiciaba la amonestación de Zaïre-Emery.

El Athletic pide penalti sobre Sancet

Los hombres de Valverde lograban leer muy bien el partido y presionaban con organización, ello provocaba robos de balón en campo rival como el que acabaría con Sancet cayendo dentro del área tras un autopase. Todo San Mamés pidió penalti pero en el contacto con Marquinhos, hay más intención de caerse de Sancet que de tocar del brasileño.

Sancet iba a disponer poco después de un buen disparo después de que Guruzeta le dejara el balón de cara pero el disparo del '8' rojiblanco se marchó por encima del larguero. Lo intentaría también Berenguer con una lanzamiento de falta muy cerrado, casi desde el punto de penalti, que a punto estuvo de sorprender a un atento Safonov.

Sin embargo, el PSG lograba aparecer sobre las inmediaciones de Unai Simón primero con una contra mal culminada por Fabián y poco después con una acción de Mayulu que mandaba fuera, pero la mejor ocasión del primer acto iba a llevar la firma francesa, ya casi con el tiempo cumplido, pero Mayulu iba a encontrarse con los guantes de Unai Simón que paraba su remate a bocajarro.

El PSG mete una marcha más

Tras el paso por vestuarios, el conjunto parisino subió la intensidad y pudo haberse puesto por delante con varias buenas ocasiones que acabaría desbaratando Unai Simón. La primera de ellas de nuevo a Mayulu, que remataba de primeras un servicio de Kvaratskhelia casi a puerta vacía pero Simón es estiraba para tocar y despejar el balón. Unos minutos más tarde el internacional español volvía a demostrar su buen estado de forma desviando también un duro disparo de Zaïre-Emery dentro del área.

Y cuando no apareció Unai Simón para negar el gol a los de Luis Enrique lo hizo el larguero, como le ocurrió poco después a Barcola tras dejar atrás con facilidad a Areso y plantarse ante el meta rojiblanco. Optó Valverde por hacer un triple cambio para dar aire fresco al equipo con Rego, Gorosabel y Asier Hierro, que dejó muy buenos minutos sobre el campo, y le vino de maravillas al conjunto local.

El Athletic se animó en los últimos minutos con la reaparición de Nico Williams, que a buen seguro jugó limitado por su pubalgia. El menor de los Williams apareció por ambas banda para crear peligro pero sin llegar a poder finalizar. Berenguer y Adama buscaron la portería de Safonov pero no encontraron los tres palos. Sí los encontró Fabián pero de nuevo volvería a toparse con el portero rojiblanco, sin duda el gran protagonista del duelo con sus paradas, vitales para mantener con vida al Athletic en su andadura en la Champions.

- Ficha técnica:

Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel 73'), Vivian, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga 79'), Jauregizar (Rego 73'); Berenguer, Sancet (Asier Hierro 73'), Nico Williams; Guruzeta (Unai Gómez 62').

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos (Zabarnyi 46'), Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Barcola (Gonçalo Ramos 78'), Mayulu (Doué 62') y Kvaratskhelia.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Jauregizar (m.27), Bereenguer (m.48) y Unai Gómez (m.93), y al visitante Zaire-Emery (m.30).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en San Mamés ante 51.772 espectadores. Dato oficial. San Mamés prácticamente lleno y unos 2.500 seguidores visitantes.