Athletic Club - PSG: Horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de la jornada 6 de la Champions League

El Athletic tiene un difícil desafío vencer al actual campeón, pero con un San Mamés repleto todo es posible

Este miércoles 10 de diciembre, el Athletic Club afronta uno de los partidos más duros de su fase de clasificación: la visita del PSG de Luis Enrique a San Mamés. Será el sexto de los ocho encuentros que le quedan al equipo de Valverde para intentar meterse entre los 24 mejores.

El Athletic llega con 4 puntos, sabiendo que el corte está ahora mismo en 6. No tiene margen de error. Su último partido europeo fue el empate ante el Slavia de Praga, un choque en el que los leones merecieron más. Además, ambos equipos llegan con bajas muy importantes, por lo que cada detalle tendrá un peso enorme. Tras la gran victoria del fin de semana ante el Atlético de Madrid, el conjunto bilbaíno se agarra a ese impulso para intentar repetir la gesta.

Y en un día así, que La Catedral sea una auténtica caldera será clave: el empuje de San Mamés puede equilibrar lo que falta en el césped y volver a marcar diferencias, como ya ocurrió ante los de Simeone.

Enfrente estará un PSG que avanza con paso firme. Los franceses suman 12 puntos y ya están instalados dentro del top 8, por lo que un triunfo en Bilbao les dejaría prácticamente con el billete asegurado. En la Ligue 1 también llegan fuertes: son segundos, a solo un punto del Lens, actual líder.

Athletic Club - PSG: fecha y horario de la jornada 6 de la Champions League

El encuentro de la jornada 6 de la Champions League entre Athletic Club y PSG está programado para el miércoles 10 de noviembre a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 6 de la Champions League entre Athletic Club - PSG?

El Athletic Club - PSG de la jornada 6 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 y en Orange TV 116) y Movistar Liga de Campeones 4 (M180 y O276).

¿Cómo seguir online el Athletic Club - PSG, encuentro de la jornada 6 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Athletic Club - PSG de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de San Mamés. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.