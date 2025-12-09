Ernesto Valverde avisa con Iñaki Williams: "Vamos un poco justos con eso"

El entrenador del Athletic Club ha comparecido en rueda de prensa, junto a Yuri, en la previa del partido de UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain en donde ha actualizado cómo se encuentra el delantero de la lesión que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el mes de octubre

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha comparecido en rueda de prensa, junto a Yuri, antes del partido de UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain. Un encuentro en el parece complicado que esté Iñaki Williams a tenor de las palabras del técnico. Y si llega a estar será para jugar lo justo ya que el riesgo de recaída está presente si se fuerza al delantero que lleva sin jugar desde mediados de octubre prácticamente por culpa de una lesión en el aductor.

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, lo primero que ha hecho ha sido hablar sobre las bajas que tiene en la posición de central. Lo que hace que Yuri tenga opciones de jugar en esa demarcación junto a Vivian en el partido contra el Paris Saint-Germain. "Hay soluciones en el equipo y vendrá De Luis del Bilbao Athletic. Es un doble contratiempo pero hay que estar preparado para ello".

Por otro lado, ha actualizado el estado físico y la recuperación de Iñaki Williams quien no juega un partido desde que se lesionó en un partido contra el Qarabag el pasado 22 de octubre. "No ha completado un entrenamiento al máximo nivel con todos. Su lesión fue relativamente importante. Es cierto que la semana pasada empezó a hacer alguna cosita pero poco. Desde el lunes sí es cierto que ha hecho algo más. Ayer ha progresado, vamos a ver hoy, pero vamos un poco justos con eso".

Ernesto Valverde, con mucho respeto por el Paris Saint-Germain

Ernesto Valverde ha analizado al Paris Saint-Germain. "Hay que tenerlo en cuenta. Es un equipo muy físico, aparta de técnico, capaces de salvar cualquier presión. Se lo hemos visto a muchos equipos de Luis Enrique, con centrocampistas de mucha movilidad a los que es difícil apretar con éxito durante 90 minutos. Sus jugadores de arriba son decisivos cuando atacan con espacio".

El entrenador del Athletic Club ha dicho que el partido contra el PSG será muy complicado. "Durante la temporada hay partidos importantes, algunos por el nombre del rival y otros por lo que supone. El de mañana de cara a la clasificación cobra su importancia porque si ganamos podemos dar un paso importante. Desde el principio hemos tenido un calendario duro en Champions y está claro que los favoritos son ellos, pero hay que jugarlo".

Por otro lado, ha lamentado la baja de Dembélé al que considera un gran jugador. "Era, es y será un grandísimo jugador. Flota en el campo y puede solucionar cualquier jugada. Ha progresado en el tiempo. Me alegro por él. Es una suerte que no esté mañana, pero me hubiese gustado que viniera".

Finalmente, ha elogiado a Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. "Fue nuestro rival cuando inauguramos San Mamés, luego coincidimos con él varias veces frente al Barcelona y en los sorteos no quería ni verle. Es un grandísimo entrenador y me hará ilusión verle de nuevo".