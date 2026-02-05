Nico Williams apuesta por el Athletic Club y ve "la luz al final del túnel"

El extremo internacional del Athletic Club fue una de las figuras del duelo en Mestalla ante el Valencia por su asistencia a Iñaki Williams en la última jugada del partido. Nico Williams estuvo dinámico, valiente, acertado y aseguró a su hermano, tras el partido, que ve "la luz al final del túnel"

El Athletic Club se repuso en Mestalla de un mes de enero para olvidar y se cuela en las semifinales de la Copa del Rey gracias a la conexión Williams. Iñaki fue el encargado de hacer el gol de la victoria tras una asistencia magistral de Nico, que completó un buen partido tras todo el revuelo que hay a su alrededor debido a la pubalgia y las soluciones. Pasar por el quirófano no es una opción para el extremo internacional español ya que, probablemente, diría adiós a la temporada y al Mundial. Sobre la mesa, el atacante navarro también posee varias propuestas de tratamientos para intentar solventar el daño, aunque todas conllevan parar por una temporadita, algo a lo que se niega Nico Williams, que apuesta por ayudar al Athletic y que aseguró que ve "la luz al final del túnel".

El Athletic Club sonríe con Nico Williams: "Veo la luz al final del túnel"

Tras su destacada actuación en Mestalla que terminó con el pase a semifinales del Athletic Club, Nico Williams se dirigió a su hermano, Iñaki, para decirle que sus molestias se han remitido y que apunta a estar cerca del final del calvario. "Veo la luz al final del túnel", le dijo el hermano pequeño al mayor. Una noticia que alegra al Athletic Club que, de momento, celebra poder seguir contando con su estrella para o que resta de temporada. El curso no está siendo nada fácil para el internacional español que, tras rechazar al Barcelona en verano, se convirtió en el futbolista mejor pagado de la plantilla vasca. Con el cartel de crucial de cara al Mundial, Nico Williams ha visto como una lesión en el abductor con España ha desencadenado una serie de molestias, principalmente relacionadas con la pubalgia, que ha provocado que su nivel físico y futbolístico haya decaído de forma considerable por este motivo.

Ernesto Valverde ve "bien" a Nico Williams tras el pase a semifinales de la Copa del Rey

El esfuerzo que está realizando Nico Williams en estos meses para no dejar huérfano al Athletic Club, a pesar de que los resultados no acompañan, es agradecido por parte de Ernesto Valverde que, tras el pitido final, aseguró que Nico Williams siempre aporta cosas al equipo. "A Nico lo he visto bien, como siempre, aportándonos cosas y teniendo el desparpajo. Ha dado un pase de gol, eso es bueno. También que nuestros jugadores sumen asistencias", destacaba el entrenador del Athletic Club que sigue estudiando las mejores opciones y vías para cuidar de su mejor futbolista de cara a una segunda vuelta que apunta a ser muy compleja para el conjunto rojiblanco.