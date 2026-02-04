El Athletic Club se cubre con Unai Vencedor

El futbolista del Levante no podrá jugar el partido del domingo en San Mamés ante el Athletic Club porque, en el caso de que participara, el club valenciano tendría que abonar una compensación económica al equipo vasco

El Athletic Club, después de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia, regresa a LaLiga con la obligación de volver a la senda de la victoria y sumar los primeros 3 puntos del año. El mes de enero ha sido un desastre para los rojiblancos que se despiden de luchar por Europa para mirar de reojo el descenso. Tan solo 3 puntos los diferencian del pozo de segunda división. Los ánimos en la plantilla están muy decaídos, pero todo puede cambiar en la jornada 23 de LaLiga ya que los vascos se miden al Levante, equipo que actualmente está en descenso. El Athletic Club, para el protegerse del equipo valenciano, activó la cláusula del miedo con Unai Vencedor, cedido en el cuadro granota, y el Levante apunta a que no pagará para que el centrocampista juegue, por lo que no estará presente en el choque.

Unai Vencedor se quedará sin jugar ante el Athletic Club por la cláusula del miedo

El futbolista del Levante no podrá jugar el partido del domingo en San Mamés ante el Athletic Club porque, en el caso de que participara, el club valenciano tendría que abonar una compensación económica al vasco, que cedió al centrocampista el pasado verano. Fuentes del club valenciano confirmaron que no pagarán para que juegue Vencedor, cuya ficha paga en un porcentaje bastante elevado el Athletic Club. Vencedor ya se perdió por este motivo el partido de la primera vuelta celebrado en el Ciutat de València y que acabó con victoria del Athletic por 0-2 y que supuso la destitución del entrenador Julián Calero.

La presencia de Unai Vencedor este curso en los planes del Levante

El futbolista vasco, de 25 años, ha participado en 13 partidos de LaLiga EA Sports y en tres de la Copa del Rey, pero desde la llegada del nuevo entrenador, el portugués Luís Castro, ha perdido protagonismo. En los primeros cinco partidos de Castro, Vencedor solo fue titular ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, participó en otros dos partidos desde el banquillo y no jugó ningún minuto en los dos últimos. En total, el mediocentro vasco suma 944 minutos repartidos en 16 partidos, 13 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey. Aún no se ha estrenado como goleador o asistente en el combinado valenciano y no volverá a tener otra oportunidad en el once hasta la jornada 24, una vez que pase el duelo ante el Athletic Club.