Turno de Jon Uriarte y Mikel González para dar la cara por los malos resultados del Athletic Club

Jon Uriarte y Mikel González anuncian una comparecencia tras el mercado de fichajes dónde el tema principal será la situación actual del Athletic Club

La situación del Athletic Club actualmente es insostenible. El equipo entrenador por Ernesto Valverde ha pasado de jugar la Champions League a meterse en la lucha por la permanencia en tan solo un curso. Los resultados no acompañan al cuadro rojiblanco que activa el protocolo de crisis por las urgencias que presenta el plantel vasco. Si Jon Uriarte, hasta el momento, se había mantenido al margen y reforzado la postura de Valverde, la situación actual del Athletic Club le salpica, tanto a él como al director deportivo, Mikel González, a los que les ha llegado el turno de dar la cara tras los malos resultados del Athletic Club. Ambos lo harán el 3 de febrero, una vez cierre el mercado de fichajes, para hacer balance de la mitad de curso.

Jon Uriarte y Mikel González comparecerán tras el mercado de fichajes

"Comparecencia de balance deportivo de mitad de temporada. Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, y Mikel González, director general de fútbol, comparecerán en San Mamés el martes 3 de febrero, tras el cierre de mercado de invierno, a partir de las 12:00 horas", señalaba el Athletic Club en un comunicado emitido en las redes sociales del club dónde anuncian la próxima comparecencia del presidente y director deportivo del Athletic Club. Y es que la gestión de la directiva en la crisis del Athletic empieza a necesitar una explicación para los aficionados que esperan regresar a la buena dinámica que había un ido a San Mamés con sus jugadores y que, de momento, parece haberse desenlazado. Mientras tanto, el Athletic club sigue ejercitándose para mejorar los resultados mientras que las bajas siguen jugando una mala pasada a un Ernesto Valverde cuestionado.

Uriarte, presente en el entrenamiento del Athletic Club

La duda en torno a Valverde quedó reflejada cuando, tras la derrota ante el Sevilla en LaLiga, Jon Uriarte acudió este lunes a Lezama a presenciar el entrenamiento dirigido por Ernesto Valverde para preparar el partido de la Champions League que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Sporting de Portugal el miércoles en San Mamés. Acompañado del director de fútbol, Mikel González, Uriarte ha seguido la sesión desde uno de los banquillos del campo de entrenamiento en lo puede interpretarse como un gesto de respaldo a plantilla y cuerpo técnico después de la dura derrota encajada el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un marcador de 2-1 que deja al equipo rojiblanco solo dos puntos por encima de la zona de descenso y tras el cual el propio técnico admitió que "la situación en Liga es muy mala" y que "las alarmas están encendidas desde hace ya unas cuantas semanas".