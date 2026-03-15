La razón por la que el Athletic no le impuso la 'cláusula del miedo' a Hugo Rincón

Aunque en algunos casos desde Ibaigane exigen una fuerte penalización económica para dejar jugar a sus cedidos, con el lateral derecho se acordó no poner barreras en este sentido al pactar con el Girona un acuerdo muy ventajoso

Aunque sigue soñando con Europa, el Athletic se llevó un golpe de la realidad este pasado sábado ante el Girona, en un partido que comenzó torcido desde muy pronto. A los cuatro minutos ya perdían los de Valverde en Montilivi. Y para más inri, el gol que abrió el marcador llevó la firma de Hugo Rincón, con contrato en vigor en la entidad bilbaína hasta 2028. Una presencia, la del lateral diestro navarro en el once de Míchel, que muchos aficionados rojiblancos siguen sin explicarse.

La diferencia con Unai Vencedor

Cedido por el club vasco hasta final de temporada, el de Valtierra ya tuvo la oportunidad de brillar en San Mamés con su actual equipo en la primera vuelta. También hizo lo propio Julen Agirrezabala en el duelo ante el Valencia en Mestalla, en el que el meta fue uno de los mejores en la victoria de su equipo. Pero no ha sucedido lo mismo con Unai Vencedor, pues el Levante se negó a pagar el alto precio estipulado en la llamada 'cláusula del miedo' para que el centrocampista pudiese jugar ante el Athletic.

En ocasiones, desde Ibaigane han fijado en 300.000 euros la citada penalización, pues en realidad no se puede impedir como tal que un futbolista dispute un partido determinado. Pero según apunta El Correo, las razones de esa diferencia de criterios con los jugadores a préstamo es puramente económica. Y es que la cesión de Hugo Rincón en el Girona resulta bastante beneficiosa en términos financieros.

La clave está en lo que paga el Girona

Así, el club catalán se ha hecho cargo de su salario de forma íntegra, algo que no siempre sucede en estos caso, pagando además 200.000 euros por contar con los servicios del defensor durante esta temporada. Un ventajoso acuerdo que llevó consigo la eliminación de la 'cláusula del miedo', permitiendo que Hugo Rincón se estrenase como goleado en Primera división precisamente ante el equipo en el que podría jugar la próxima campaña.

El Girona quiere "hablar" sobre Hugo Rincón

El navarro no celebró su tanto de tiro cruzado ante Unai Simón. Se mostró respetuoso con un Athletic que a priori lo repescará para que pelee por un puesto con Areso, Gorosabel y Lekue, cuya renovación está en el aire. Aunque en el Girona intentarán retenerlo al menos una temporada más, dado que se ha convertido en un jugador importante en los planes de su entrenador. "Nos está aportando mucho. Tenemos buena relación con el Athletic y, si es posible hablar de cosas, siempre se habla", afirmó al respecto su presidente, Delfi Gelfi, antes de que arrancase el encuentro.

Hugo Rincón, prudente: "Nunca se sabe"

Por su parte, el propio Hugo Rincón tampoco quiso ser tajante con respecto a su futuro. "Nunca se sabe. Yo este año estoy aquí en el Girona. Estoy muy contento aquí. Nunca sabes lo que a a pasar. Estoy disfrutando cada día aquí y estoy muy contento", señaló al ser cuestionado por un regreso que casi se da por hecho.

Los problemas en el lateral diestro del Athletic multiplican las críticas

A sus 23 años, y después de firmar ya una gran campaña pasada en las filas del Mirandés, con el que rozó un histórico ascenso, hay voces que no entienden que no se le diera ya una oportunidad esta temporada, como ha asegurado Javier Clemente. Pero tras lo sucedido con la posición de lateral derecho esta campaña, las críticas se han vuelto más feroces, pues ninguno de los tes jugadores específicos en esa posición está ofreciendo el rendimiento esperado, lo que llevó incluso a Ernesto Valverde a apostar por un central como Vivian para el decisivo partido ante la Real Sociedad en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.