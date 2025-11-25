Unai Vencedor causa baja ante el Athletic por la ‘cláusula del miedo’

El centrocampista del Levante, Unai Vencedor, no podrá jugar frente al Athletic Club debido a una cláusula incluida en su contrato de préstamo. Su ausencia llega en un momento crítico para el equipo de Julián Calero, que encara el duelo en el Ciutat de València sumido en una grave crisis de resultados como local

El Levante afrontará el partido del sábado ante el Athletic Club con una baja de peso en su centro del campo. Unai Vencedor, cedido esta temporada por el conjunto bilbaíno, no podrá participar debido a la cláusula incluida en su contrato de préstamo, una condición habitual en este tipo de operaciones y que obliga al club granota a pagar una compensación económica si desea alinearlo. Desde la entidad valenciana confirmaron que no contemplan hacerlo.

La ausencia del mediocentro se suma a los numerosos problemas que viene arrastrando Julián Calero para consolidar un once competitivo. Vencedor, de 25 años, se había afianzado en el equipo tras su entrada en la quinta jornada, y su aportación quedó patente en varios encuentros antes de su expulsión ante el Celta y su posterior regreso en el derbi frente al Valencia.

Una baja que llega en un momento delicado

La baja del vasco vuelve a dejar mermada una medular que ya sufrió en el Metropolitano, donde el futbolista tampoco pudo participar por sanción. El técnico recupera a Kervin Arriaga tras su paso por la selección de Honduras, y la opción más probable es que Oriol Rey acompañe al centroamericano en un encuentro marcado por la necesidad de sumar.

Calero baraja además la alternativa de Unai Elgezabal, que ha participado en tres de los últimos cuatro compromisos como mediocentro. El central ya había actuado en esa posición en tiempos del Burgos, cuando coincidió con el propio entrenador. Jon Ander Olasagasti, empleado con frecuencia como interior, también aparece como posible recurso.

Un préstamo condicionado y con impacto económico

La situación contractual de Vencedor ya fue explicada por el secretario técnico Héctor Rodas a principios de septiembre, cuando detalló que el Levante solo asume una parte muy reducida de su salario. “En el caso de Unai es una cesión simple, porque el jugador al final tiene muy buen contrato en el Athletic y es inasumible a día de hoy por el Levante. No te puedo decir lo que asumimos de su ficha, pero al final es bastante poco”, señaló entonces.

El centrocampista ha disputado ocho encuentros esta temporada y se había convertido en un elemento de equilibrio en el esquema de Calero, que intentará recomponer el centro del campo para un duelo marcado por la urgencia clasificatoria.

El peor inicio como local de su historia

El Levante llega al partido sumido en una dinámica muy negativa en el Ciutat de València. Con cuatro derrotas y un empate en sus cinco partidos como local, es actualmente el peor equipo de Primera división en casa. Si no logra la victoria ante el Athletic, firmará el peor inicio como local de toda su trayectoria en la máxima categoría.

Los precedentes no invitan al optimismo. El club vivió una situación idéntica en la temporada 2007-08, que terminó con el descenso a Segunda división. Entonces también arrancó con cuatro derrotas y un empate como local, aunque logró romper la racha en su sexto encuentro, venciendo por 3-0 al Almería.

El conjunto granota es el más goleado en su estadio, con catorce tantos en contra, y solo ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas. No gana desde el 4 de octubre, cuando se impuso en Oviedo, y afronta esta jornada con la necesidad de reaccionar para evitar quedar descolgado en el descenso.