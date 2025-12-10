Se abren nuevas opciones para el banquillo del Levante tras el fichaje fallido de Luis García Plaza

Sergio González y Rubén Albés han sonado en la última hora como posibilidades para llegar al conjunto granota, que cuenta con la figura de Del Moral y Vicente Iborra al frente del primer equipo a la espera de un nuevo entrenador

El Levante sigue en una situación crítica en LaLiga. La llegada de Del Moral y Vicente Iborra al primer equipo no ha mejorado, de momento, la mala racha que estaba atravesando Julián Calero antes de su destitución. Por ello, la dirección deportiva se ha puesto manos a la obra en busca en el marcado de fichajes de un perfil para dirigir al conjunto granota en la segunda parte de la temporada. Tras la incorporación fallida de Luis García Plaza, que era, el favorito para suplir al técnico ya despedido el pasado 30 de noviembre, tras la derrota frente al Athletic.

El Levante se mueve en el mercado de fichajes en busca de un entrenador

La derrota del Levante contra Osasuna ha vuelto a revivir los errores que tenía el equipo con Julián Calero. El conjunto granota volvió a quedarse sin hacer gol y ya llevan tres partidos de LaLiga sin ver puerta, sumados a la crisis goleadora de Etta Eyong, que lleva desde el pasado 26 de octubre sin ver puerta. Por ello, el club sigue mirando al mercado de fichajes, sobre todo tras la llegada fallida de Luis García Plaza, considerada la primera opción tras la destitución de Julián Calero. En este sentido, la Cadena Ser ha informado que "se han realizado consultas con los agentes de varios entrenadores entre los que se encuentran Sergio González y Rubén Albés". Mientras tanto, Del Moral, actual técnico junto con Vicente Iborra, explicó el momento actual en el cargo tras caer ante el conjunto de Alessio Lisci en El Sadar: “De momento hasta la fecha seguimos estando como entrenadores en el primer equipo. Como dijimos al principio de semana, estamos hasta que nos digan y nos necesiten. Estamos para aportar y que los chicos saquen lo que tienen dentro, que es mucho”.

De esta manera, el medio anteriormente citado destaca la "incertidumbre" que existe en torno al club por quién será el nuevo dirigente del banquillo del Levante, Con todo ello y tras la derrota ante Osasuna, el conjunto granota pone sus ojos en el encuentro de este domingo frente al Villarreal, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, con Del Moral y Vicente Iborra al frente, aunque la situación podría dar un giro inesperado en los próximos días si la dirección deportiva llega a un acuerdo cerrado con un entrenador para afrontar la segunda parte de la temporada y levantar la situación que se ha ido complicando en la clasificación del campeonato doméstico.

El motivo de Luis García Plaza para rechazar al Levante

En este sentido, la Cadena Ser ha informado que Luis García Plaza pedía inversión en fichajes, con el objetivo de subir el nivel de la plantilla en la próxima ventana de traspasos, pero el Levante, tras la explicación de dicha fuente, no le daba garantías en torno al requisito que pedía el entrenador. Por ello, queda estar atentos a nuevos movimientos que confirmen quién se sienta en el banquillo del Ciutat de Valencia para el duelo del domingo ante el Villarreal, así como para el encuentro de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa y frente a la Real Sociedad en LaLiga, que cerrará el año 2025 para ambos conjuntos.