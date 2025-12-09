Etta Eyong 'contagia' al Levante con su crisis goleadora

El delantero camerunés lleva desde el pasado 26 de octubre, en el encuentro contra el Mallorca, sin ver puerta, al mismo tiempo que el conjunto actualmente dirigido por Del Moral marcó un tanto por última vez en LaLiga en el duelo ante el Atlético de Madrid del ocho de noviembre

El Levante cayó derrotado en el día de ayer frente a Osasuna, lo que aumenta los problemas del conjunto granota en LaLiga. Actualmente, el equipo de Del Moral se sitúa último en la clasificación con un total de nueve puntos tras las primeras 15 jornadas. Con ello, la plantilla está sufriendo también la crisis goleadora de Etta Eyong, que no marca un gol desde el pasado 26 de octubre ante el Mallorca en Son Moix. Además, no ven puerta en el campeonato doméstico desde el choque ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano del ocho de noviembre.

Etta Eyong, sin ver puerta más de un mes

Etta Eyong, que cuenta con el interés de equipos de la Premier League, comenzó de manera envidiable la temporada 2025/2026, tanto con el Villarreal como con el propio Levante, desde que se hizo efectivo el movimiento en el pasado mercado de fichajes. En este sentido, el delantero firmó un gol y dos asistencias con el submarino amarillo y ha logrado cinco tantos y otra asistencia con el conjunto que actualmente dirige Del Moral. Además, el club granota lleva más de un mes sin firmar un gol en LaLiga, lo que ha provocado, en gran parte, las derrotas frente al Valencia, Athletic Club y Osasuna en las últimas jornadas del campeonato doméstico. Sin embargo, los focos se centran en el futbolista camerunés, que está sufriendo una crisis goleadora, ya que lleva más de un mes sin ver puerta, lo que hace saltar todas las alarmas en el jugador y en el propio

En cualquier caso, Del Moral, entrenador del Levante tras la destitución de Calero, fue preguntado en rueda de prensa si notaba que el equipo estaba muerto: “No, no tengo esa sensación. La sensación que tengo es de tristeza por el resultado. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, no nos vamos a quitar nuestra parte. El partido de hoy nos tiene que ayudar a corregir errores y desde mañana mismo. Básicamente lo que nos transmitía el equipo era que quería ir a por el partido. Los jugadores estaban conectados y hemos tenido opciones elaboradas desde la paciencia. En la segunda parte no hemos conseguido lo que pretendíamos. Queríamos más situaciones de área y centros laterales. Nos vamos a poner desde ya para intentar cambiar esta dinámica desde la próxima semana”.

El aspecto defensivo, clave en el equipo de Del Moral

Más allá del problema a la hora de ver puerta de Etta Eyong en los últimos partidos, el Levante está sufriendo también en el aspecto defensivo, ya que es el segundo equipo que más goles ha encajado de LaLiga en estas primeras 15 jornadas, con un total de 28. Le supera el Girona de Míchel con 29. Por debajo de ambos se sitúa el Sevilla con 24 tantos y otros como el Oviedo, Mallorca y Real Sociedad con 22. De esta manera, esta es una de las cuestiones a solucionar por Del Moral, que ayer confirmó en rueda de prensa que no tenía noticias de nuevos cambios ni llegada de otro entrenador.