Problemas para Íñigo Pérez: el Rayo Vallecano acumula dos bajas sensibles

El empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Levante UD durante la jornada 28 de LaLiga deja malas noticias para el conjunto rayista. El equipo de Íñigo Pérez, que consiguió un empate en el descuento, ve como pierde a dos titulares de cara al siguiente compromiso de LaLiga ante el FC Barcelona, mientras preparan la eliminatoria europea ante el Samsunspor

El Rayo Vallecano finaliza la jornada 28 de LaLiga con graves problemas que van más allá del encuentro. En el Estadio Municipal de Vallecas, ante su afición, el conjunto rayista vio como le pasó factura el duelo intersemanal en la Conference League, la victoria por 1-3 ante el Samsunspor, estando a punto de no puntuar ante el penúltimo clasificado de Liga, el Levante.

Íñigo Pérez, que quiso gestionar minutos para varios de sus jugadores clave, sacó del once titular a Ratiu, Isi, Akhomach o Alvaro García. Con una desventaja en el marcador, a partir del descanso llegaron las malas noticias para el entrenador pamplonés.

Akhomach, pendiente de evolución

El extremo del Rayo Vallecano, fichado el pasado mercado de invierno desde el Villarreal, salió en la reanudación de la segunda parte para intentar dotar a su equipo de mayor calidad ofensiva, tras el gol granota de Carlos Espí.

Con una irrupción en Vallecas que ha ido de más a menos, el extremo hispano-marroquí ofreció buenos minutos de juego antes de recibir una durísima entrada por parte de Manu Sánchez.

El defensa granota vio la tarjeta amarilla, y Akhomach tuvo que ser atendido fuera del campo por los dolores en su tobillo. A pesar de que pudo volver al césped para los últimos minutos del descuento, el atacante se mostró preocupado por el estado de la articulación.

Sin parte médico del Rayo Vallecano, su estado queda pendiente de evolución en las próximas horas, donde una torción o, en peor caso, un esguince, podrían llevar al jugador a perderse como mínimo el partido de vuelta de Conference League ante el Samsunspor de este jueves, siendo duda para la jornada 29 de LaLiga ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

Nobel Mendy, ausencia de prestigio

Quien si podrá estar en el partido europeo será el central Nobel Mendy. El jugador no tendrá que pensar en la gestión de minutos ya que, al ver la doble amarilla en el duelo ante el Levante, es una ausencia confirmada para el encuentro ante el equipo de Hansi Flick del fin de semana.

El central, cedido por el Real Betis, vio la primera cartulina por una falta en el minuto 19, para acabar siendo expulsado en el minuto 53 por mano. Con un jugador menos y por detrás en el marcador, los rayistas tuvieron el doble de trabajo para al final conseguir el empate en el minuto 94 gracias a Pathé Ciss.

La ausencia de Mendy por sanción no le libera de quedar apercibido, puesto que regresará en la jornada 30 ante el Elche en Vallecas, con cuatro amarillas en su casillero, si viera otra tarjeta, se perderá el siguiente encuentro por acumulación. Así, el central senegalés tendrá que andarse con mucho ojo si no quiere dejar a Íñigo Pérez sin una de sus piezas fundamentales de la zaga en plena lucha por la permanencia.

Cuando Mendy regrese, restarán nueve jornadas del campeonato de Primera División, donde los rayistas se medirán a rivales directos por la permanencia como Elche, Mallorca, Girona, Valencia o Alavés.

Con la mente en la Conference

De momento, y a la espera de conocer el parte médico de Akhomach, el equipo de Íñigo Pérez ya centra sus esfuerzos en la Conference League, donde quieren sellar el pase a los cuartos de final ante su afición, tras vencer 1-3 al Samsunspor en el Estadio Samsun 19 de mayo de Turquía.

Mientras tanto, el fin de semana en LaLiga se prevé mucho más complicado, con una siempre exigente salida al Camp Nou ante el Barcelona, donde Mendy no podrá estar y, salvo sorpresa, Akhomach tampoco.