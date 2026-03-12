Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano: Alemao y Álvaro García lideran al Rayo hacia los cuartos de final

El Rayo Vallecano dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Conference League con un contundente triunfo 1-3 en Turquía ante el Samsunspor

El Rayo Vallecano consiguió una victoria sólida en Turquía ante el Samsunspor en la ida de octavos de final de la Conference League, gracias a su presión alta, la calidad individual de sus jugadores y un juego colectivo muy efectivo. El equipo de Íñigo Pérez se impuso por 1-3, con Alemao y Álvaro García como protagonistas.

Inicio fulminante y presión efectiva

Desde el pitido inicial, los franjirrojos demostraron personalidad. Con una presión alta constante y ritmo intenso, el equipo madrileño generó varias oportunidades en los primeros minutos. Isi Palazón avisó con un disparo al poste tras una recuperación de Unai López, preludio del primer gol. El brasileño Alemao abrió el marcador en el minuto 15, aprovechando un balón suelto tras un remate mordido de Isi dentro del área.

Sin embargo, la reacción del Samsunspor no se hizo esperar. Marius emparejó el marcador en el 21 tras aprovechar un rebote dentro del área y superar a Batalla, aunque la alegría local duró poco.

Superioridad franjirroja antes del descanso

Antes del final de la primera mitad, Álvaro García volvió a poner por delante al Rayo tras un error defensivo de los turcos. La combinación de velocidad y precisión de los extremos vallecanos permitió que el equipo español llegara al descanso con ventaja. La claridad en las transiciones y la movilidad de los jugadores resultaron decisivas para mantener el control del encuentro.

Golazo de Alemao y sentencia final

En la segunda mitad, el Rayo mantuvo la compostura frente a la presión del Samsunspor. Apenas inquietaron a Batalla, quien realizó intervenciones clave a los 62 minutos para sostener la ventaja. El golpe definitivo llegó al minuto 78, cuando Alemao, con una ruleta que superó a dos defensores, sacó un potente derechazo ajustado al palo para firmar el 1-3 definitivo. Con este resultado, los vallecanos se acercan a los cuartos de final y regresan a Vallecas con la moral alta.

Dominio colectivo y jóvenes protagonistas

El partido mostró la solidez defensiva y el orden táctico del Rayo, que supo combinar la experiencia de los veteranos con la energía de sus jugadores más jóvenes. La actuación de Isi, Álvaro García y Alemao fue clave, mientras que la defensa se mantuvo firme ante los intentos locales por recortar distancias.

Ficha técnica

Samsunspor: Okan, Yunus (Coulibaly 64’), Satka, Van Drongelen, Tómasson, Makoumbou (Emre Kilinç 64’), Mendes (Zeki Yabru 64’), Yuksel, Ntcham, Holse, Marius (Ndiaye 82’)

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (A), Pep Chavarría, Ciss (Gumbau 87’), Unai López (Pedro Díaz 75’), Ilias (De Frutos 75’), Isi (Óscar Valentín 75’), Álvaro García (Pacha Espino 83’), Alemao

Goles: 0-1 Alemao (15’), 1-1 Marius (21’), 1-2 Álvaro García (40’), 1-3 Alemao (78’)

Árbitro: Marian Barbu / VAR: Catalin Popa

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final disputado en el Samsun 19 May Stadium