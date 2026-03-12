Iñigo Pérez: "De ningún modo estamos en cuartos, vamos a mantenernos humildes"

El técnico del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la importante victoria ante el Samsunspor en Turquía, que les deja una ventaja notable para encarar la vuelta en casa

El Rayo Vallecano se llevó una gran victoria en su visita al Samsunspor, en el encuentro correspondiente a la ida de octavos de final de la Conference League. Un doblete de Alemao, que fue la sorpresa en el once titular en Turquía, además del tanto de Álvaro García, le dejan a los de Iñigo Pérez con una importante ventaja para encarar el decisivo partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo jueves en Vallecas. Por otro lado, el técnico del equipo franjirrojo, tras el triunfo, ha atendido en rueda de prensa a los medios de comunicación para valorar el mismo.

Iñigo Pérez valora el partido de Alemao ante el Samsunspor

En este sentido, Iñigo Pérez ha compartido en rueda de prensa sus sensaciones tras la victoria frente al Samsunspor: "Era lo esperado. Nos hemos adaptado bien a la frecuencia emocional del partido y a la atmósfera. En lo futbolístico, hemos estado brilantes. Ha sido redondo en lo defensivo y hemos tenido acierto. Hemos hecho un gran partido ante un gran rival. No éramos favoritos. Hemos dado todo. Me emociona ver a los jugadores. Vallecas siempre responde": Sobre Alemao ha apuntado que está "feliz por él. Ha pasado un proceso difícil. La lesión le dio guerra. No había estado pleno. Hoy ha respondido. Uno se imagina estos escenarios. Se lo merecía"

Además, Iñigo Pérez habló sobre las rotaciones y pidió cautela de cara a la vuelta en Vallecas: "Debo mirar diferentes parámetros y variables. Necesitamos que todos sientan que pueden ser importantes. No son rotaciones, sino elecciones. Es mérito del jugador y no del entrenador. Si pensamos que estamos en cuartos no vamos a pasar. Seguro. De ningún modo estamos en cuartos. Vamos a mantenernos humildes". Por otro lado, el técnico del Rayo Vallecano mandó un mensaje hacia la afición: "Todas las victorias que consigamos es para ellos. Felices por ese viaje de regreso. No vamos a parar de generar recuerdos para que puedan hablar de esta temporada mucho tiempo. Es un escenario muy ilusionante, al margen del resultado, que invita a ir. Hubiera sido una fiesta aún con un resultado desfavorable. Hay que ser humildes". Por último, el el entrenador del equipo franjirrojo ya pensó en grande en la Conference League: "En junio sueño, pero en la temporada voy al día. No podemos irnos muy lejos. Lo que ha generado en el grupo, la afición y el barrio es ilusionante. Ojalá haya una final".

El Rayo Vallecano, ante un final de mes de marzo exigente

Tras la victoria frente al Samsunspor, el Rayo Vallecano pondrá el foco en el choque frente al Levante de este lunes, en el que será el primero de los tres partidos de la semana para los de Iñigo Pérez. En este sentido, el equipo franjirrojo recibirá al conjunto turco el jueves 19 a las 21:00 horas. Por último, el club madrileño se despedirá del mes de marzo con la visita al Barcelona en el Spotify Camp Nou, previa al parón de selecciones, el último de la temporada, que tendrá lugar el domingo 22 a las 14:00 horas.. Con ello, la plantilla cuenta con el objetivo de llegar a cuartos de final de Conference League, además de poder distanciarse aún más de los puestos de descenso de LaLiga EA Sports, que están a seis actualmente.