Lesionó a Albelda y truncó su fichaje por el Valencia: "Me quedaba para firmar y me dijeron 'vete para Madrid y no vuelvas'"

El entonces lateral izquierdo del Rayo Vallecano tenía todo acordado para ser jugador del Valencia en el mercado de enero pero en su visita a Mestalla cambiaría su destino...

En cada mercado son muchos los fichajes que se llevan a cabo entre clubes pero posiblemente sean muchos más aquellos que se truncan y acaban en nada después de semanas de tira y afloja y muchas negociaciones. Ese es el caso de Carlos Llorens y el Valencia allá por diciembre de 1999. Por aquel entonces, Llorens jugaba como lateral izquierdo en el Rayo Vallecano y su fichaje por el Valencia estaba a punto. El destino quiso que el 19 de diciembre, poco antes que abriera el mercado de enero, el Rayo se enfrentara al Valencia en Mestalla.

Pero aquel partido acabaría tirando por tierra el fichaje de Llorens por el Valencia. El lateral rayista lesionó a David Albelda, por aquel entonces un joven y prometedor centrocampista que se hizo hueco en su primera temporada en los planes de Héctor Cúper. El defensa valenciano entraba con fuerza por detrás y mandó al pivote al hospital con una fractura de peroné. Cuatro meses más tarde el centrocampista volvería a jugar en el Valencia pero en cambio, Llorens no lo haría finalmente.

Llorens tan solo vio la cartulina amarilla, Albelda se marchó en camilla para ser operado esa misma noche y en el descanso, Juande Ramos sustituía a su jugador, y ahí se rompía su contrato con el Valencia. El propio Llorens se ha encargado de recordar esa historia en el programa La Banda de À Punt. "No sé si esto lo sabrá mucha gente, pero yo me quedaba aquí esa noche para firmar un contrato con el Valencia", ha desvelado.

"Me quedaba un año más. Jugábamos el domingo y el lunes me quedaba a firmar el contrato por tres años. Y me dijeron: 'Vete para Madrid y no vuelvas'", ha recordado el exfutbolista, que se disculpó entonces con Albelda, con quien mantiene una estrecha relación.

Ahora es un gran amigo de Albelda

"Es amigo mío. Lo veo muchos fines de semana en Paterna, donde juega su hijo. Lo hemos hablado muchas veces pero son cosas del fútbol. Sucedió así. Cuando juegas al fútbol tienes respeto por todos los jugadores pero cuando es amigo...", ha explicado Carlos LLorens, que tres semanas más tarde lograba marcar un gol el Rayo Vallecano y se lo dedicó a Albelda.

El lateral llevaba una camiseta interior donde tenía escrito: "Va por ti, Albelda ¡Ánimo!", mostró tras su gol, aunque para entonces, su fichaje por el Valencia ya estaba desechado para siempre aunque ese verano de 2000 acabaría saliendo cedido a Osasuna aunque a mitad de temporada ficharía por el Atlético de Madrid, que había bajado a Segunda división. De ahí también pasó por el Alavés y el Poli Ejido antes de colgar la botas en 2009 tras jugar otras tres temporadas en el Rayo Vallecano.