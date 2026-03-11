Sergi Canos le mete incertidumbre a su futuro en el Valencia

El extremo está mejorando con el paso de la temporada en el Real Valladolid después de un inicio de campaña muy irregular. El futbolista está cedido en el Pucela por el Valencia CF y su futuro debe ser decidido durante el próximo mercado de fichajes de verano

Sergi Canós es uno de los asuntos que va a tener que resolver el Valencia CF en el próximo mercado de fichajes de verano. El extremo está cedido en el Real Valladolid de Segunda división en esta temporada en donde está yendo de menos a más. El Pucela no tiene opción de compra alguna sobre el valenciano lo que provoca que el club de Mestalla tenga que tomar una decisión de cara a la siguiente campaña. Sergi Canós, de momento, se mantiene al margen y mete incertidumbre a qué va a pasar con su futuro deportivo.

Sergi Canós, futbolista del Valencia cedido en el Real Valladolid, dice que no piensa en la próxima temporada

Sergi Canós ha sido cuestionado acerca de su futuro deportivo. En el Real Valladolid comienzan a mostrarse satisfechos con el rendimiento del extremo que comenzó a bajo nivel pero que ahora está jugando bastante bien. Una buena labor que hace que existan deseos de que siga en el Real Valladolid.

El Real Valladolid no tiene opción de compra alguna y, por tanto, Sergi Canós volverá al Valencia CF. El valenciano se mantiene alejado de los rumores acerca de su futuro y deja abierta cualquier posibilidad, dejando claro que está centrado en esta temporada. "Sinceramente no estoy pensando nada del año que viene. Yo estoy ahora disfrutando mucho del fútbol. Tengo muchas ganas del sábado de ver otra vez a al José Zorrilla como lo vi el otro día contra el Huesca, porque mira, se me ponen los pelos de punta porque sí que es verdad que no le hemos dado las alegrías que la afición se merece este año, y creo que el otro día fue como un alivio para todos", ha dicho en la Cadena SER.

El futuro de Sergi Canós se tiene que decidir el próximo verano

Sergi Canós es uno de los futbolistas a los que el Valencia CF intentará darle salida en el próximo mercado de fichajes de verano debido a que el extremo no entra en los planes del club de Mestalla ni tampoco en los de su entrenador Carlos Corberán.

Sergio Canós salió en calidad de cedido al Real Valladolid porque no iba a tener minutos en el Valencia CF. Al no haber opción de compra, el club blanquinegro le va a buscar nuevo equipo el siguiente verano.

El futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Valencia CF. Esto quiere decir que Sergi Canós entrará en su último año de vinculación laboral con el club de Mestalla. El objetivo del Valencia CF va a ser intentar vender a Sergi Canós para conseguir alguna cantidad de dinero y no perderlo gratis en el verano de 2027. En caso de que no encuentre equipo que quiera pagar por el extremo, el Valencia CF intentará, al menos, que un equipo se haga con parte o con la totalidad del salario que le resta con percibir.

Sea como fuere, la realidad es que Sergi Canós está más fuera que dentro del Valencia CF.