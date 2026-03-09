El Athletic Club se llena de esperanza con Maroan Sannadi

El delantero del Athletic Club regresará, en estos días, a los entrenamientos del club vasco que sumará un nuevo refuerzo al ataque de Ernesto Valverde tras más de 4 meses de baja

El Athletic Club, centrado completamente en LaLiga tras la eliminación de la Copa del Rey y de la Champions League, espera poder terminar la temporada en puestos europeos. El reto es complejo para los jugadores rojiblancos que está viviendo una temporada llena de lesiones y de irregularidades que han condicionado los resultados del equipo de San Mamés. Sin su estrella, Nico Williams, el ataque se ha visto mermado y más después de que Maroan Sannadi acumule cuatro meses y medio de baja. Por suerte para el futbolista, el calvario de la lesión está llegando a su fin y el Athletic Club se llena de esperanza con un Maroan Sannadi que se reincorporará muy pronto a los entrenamientos.

Maroan Sannadi ultima su recuperación

El delantero del Athletic Club ha entrado en la fase final de su recuperación y, según afirma El Correo, estará a disposición de Ernesto Valverde en los próximos días. Maroan Sannadi volverá a pisar césped y a trabajar en Lezama para recuperar la forma física y contar para el tramo final de temporada en los planes de Ernesto Valverde. El futbolista internacional marroquí se ha perdido lo que va de temporada debido a una afección en el menisco de su rodilla derecha que sufrió durante el comienzo del curso y que le ha obligado a parar y a pasar por el quirófano para revertir las molestias y dolores sobre esta zona. Se preveía que el delantero estuviese 3 meses de bajas, pero la realidad es que Maroan Sannadi ya va por más de 4 meses de bajas, rozando los 5. Las complicaciones han alargado el tiempo de baja del jugador que desea volver al terreno de juego para sumar y lograr cumplir con el objetivo europeo.

Esperanza en el Athletic Club con el regreso de Maroan Sannadi

Quién también desea su vuelta es, como no, Ernesto Valverde que se refirió a las bajas que presenta el Athletic Club y que merman el rendimiento de la plantilla. "A ver si podemos ir incorporando a Nico, Yeray podrá jugar en abril con nosotros. Egiluz también está en dinámica de grupo y a ver también Maroan. Eso nos da cierta esperanza de que podemos ir hacia adelante", destacó el entrenador del Athletic Club acerca del parte médico que presenta actualmente la enfermería rojiblanca. Las esperanzas con el regreso de Maroan Sannadi se multiplican en el Athletic Club en un tramo de temporada crucial para los de San Mamés.