Sin Copa del Rey y sin Champions League, el Athletic Club prepara el asalto a Europa

El Athletic Club retoma los entrenamientos sin tiempo que perder para preparar el duelo ante el Barcelona en su lucha por alcanzar los puestos europeos

Adiós a la Champions League y a la Copa del Rey en el Athletic Club, que se despide de las dos competiciones que más ilusión hacían en las gradas de San Mamés. Ahora, el Athletic Club tiene vía libre para centrarse en el objetivo prioritario de Ernesto Valverde, que no es otro que regresar a Europa. El cuadro rojiblanco ya prepara el asalto a la clasificación, en la que aspira seguir creciendo para dar caza al Celta de Vigo, equipo que actualmente ocupa la sexta plaza que le catapulta a la Conference League.

El Athletic Club prepara el asalto a Europa

El Athletic Club, tras caer eliminado el miércoles en semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, empezó a preparar la visita del Barcelona el sábado a San Mamés, con el plan en mente de asaltar los puestos europeos con una sesión de recuperación para los titulares en Anoeta Los futbolistas que salieron de inicio en el estadio donostiarra se ejercitaron en el interior de las instalaciones mientras que fuera, a las órdenes de Ernesto Valverde, lo hicieron de manera más intensa los suplentes y no convocados para la cita copera. En ese grupo trabajaron el portero del filial Mikel Santos, habitual en la dinámica del primer equipo, y Unai Egiluz, que lleva ya varias semanas trabajando con sus compañeros dentro de la última fase de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de julio.

Egiluz y los también lesionados de larga duración Beñat Prados y Maroan Sannnadi, además de Nico Williams, que continúa con el tratamiento externo para mitigar su pubalgia, y el sancionado Yeray Álvarez, disponible a partir del 2 de abril, son las bajas confirmadas para el encuentro frente al líder de LaLiga.

El Athletic Club, obligado a ganar

El siguiente escollo en la lucha por los puestos europeos del Athletic Club es el Barcelona, líder de la competición. Los azulgranas también llegan a la cita tras caer eliminados en las semifinales de la Copa del rey, aunque amparados por un 3-0 que dejó buenas sensaciones en el Camp Nou. La visita de los blaugranas a Bilbao es una de las piedras enormes que se interponen entre el Athletic y Europa, además de los 5 puntos que el Celta de Vigo le lleva de ventaja al cuadro vasco. En caso de derrota rojiblanca y de victoria celeste, la diferencia aumentaría hasta lo 8 puntos, una distancia casi insalvable en la lucha por jugar competición europea el próximo curso.