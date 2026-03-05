El audio del VAR que indigna al Athletic y lo que dicen los expertos: "Viene de no pitar otro penalti por agarrón contra la Real Sociedad"

En Bilbao siguen dándole vueltas a la pena máxima que acabó con las esperanzas de remontada en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Curiosamente, a Figueroa Vázquez, árbitro del VAR, ya le dieron "un tirón de orejas" por no ver otra similar sobre Muriqi en la pasada jornada de LaLiga

El Athletic fue incapaz de remontar ante la Real Sociedad, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el 0-1 encajado en la ida en San Mamés. Cuando el choque celebrado en Anoeta ya apuraba sus últimos minutos, un polémico penalti de Galarrera sobre Yangel Herrera acabó con cualquier esperanza rojiblanca, anotando Oyarzabal desde los once metros el 1-0 definitivo. Pero desde el club bilbaíno han mostrado su indignación por la decisión de Soto Grado, que corrigió su decisión inicial tras ser avisado desde el VAR cuando el juego ya había continuado e incluso se habían realizado tres cambios.

Las protestas de Iñaki Williams

Fue el andaluz Figueroa Vázquez quien llamó a su compañero para alertarlo de un leve agarrón del centrocampista eibarrés. "César, te recomiendo que vengas a ver una posible acción del penalti", indicó el sevillano desde la sala VOR, pudiendo escucharse en el audio publicado por la RFEF los gritos de varios jugadores rojiblancos, entre ellos Iñaki Williams, que protestaba en el momento en el que el árbitro principal se dirigía al monitor.

"Es falta ahí", se escucha decir al bilbaíno, al que el colegiado riojano trata de frenar: "Vale Iñaki". Mientras, el responsable del VAR da su explicación de lo que no vio su compañero a pie de campo, "Te voy a poner primero el agarrón, luego en dinámica, porque es el jugador que va a rematar", indica Figuera Vázquez antes de pasar las diferentes repeticiones de la jugada a Soto Grado, que acaba cambiando de decisión.

"Déjamela, lo que quiero ver si el agarrón impide que ese jugador vaya a rematar. Quiero ver si le suelta al final cuando salta o le tiene sujeto. Ese jugador va a rematar, voy a pitar penalti", sentencia, para desesperación de todos en el Athletic.

Iturralde carga contra Figuera Vázquez, que ya benefició a la Real Sociedad

Sin duda, se trata de una pena máxima que ha despertado una gran polémica y que en opinión de la mayoría de comentaristas arbitrales no debió ser señalada. Así lo consideró Eduardo Iturralde González, que apeló a lo que dice la norma para justificar su postura y señalar directamente al responsable del VAR.

"Los penaltis se pitan por sujetar, no por agarrar. Si tú agarras, pero le dejas moverse y seguir corriendo, como ha sido en este caso, no se debería pitar. Pero lo que no puede ser es penalti de VAR. Si te lo pitan, te lo comes, pero no puede ser una acción de VAR. Es curioso que Figueroa Vázquez viene de no pitar un penalti por agarrón a Muriqi en el Mallorca-Real Sociedad. Le dan un tirón de orejas y hoy lo pita", señaló el ex colegiado vasco, que cree pese a todo que el jugador del Athletic debió estar más inteligente: "¿Que es un penaltito? Sí. ¿Que no tiene que agarrarle Ruiz de Galarreta? También", sentenció.

La posible falta sobre Laporte

Por su parte, la cuenta especializada Archivo VAR suspende a Soto Grado "por dejarse influir por el VAR", indicando en este sentido que desde la sala VOR hubo "un exceso de protagonismo" al intervenir en una acción en la que no debió hacerlo. "Si bien es cierto que Galarreta agarra a Yangel, el venezolano termina chocando con Laporte. Es el choque con Laporte el que le impide llegar al balón", explica.