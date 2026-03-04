Ernesto Valverde critica el penalti del VAR tras la eliminación del Athletic ante la Real Sociedad en Copa

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, analizó en Anoeta la derrota frente a la Real Sociedad que deja a su equipo fuera de la final de la Copa del Rey. El técnico rojiblanco cuestionó el penalti señalado tras revisión del VAR y admitió que a los 'leones' les faltó claridad ofensiva para remontar la eliminatoria

El Athletic se despidió de la Copa del Rey en Anoeta tras caer por 1 a 0 frente a la Real Sociedad en la vuelta de las semifinales. Un partido tenso, con pocas ocasiones y marcado por una acción polémica que terminó decidiendo la eliminatoria. El gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti, señalado tras intervención del VAR en un saque de esquina, dejó fuera al conjunto rojiblanco y llevó al equipo donostiarra a la final.

Tras el encuentro, Ernesto Valverde compareció en sala de prensa con gesto serio para analizar lo ocurrido en el derbi. El entrenador del Athletic lamentó tanto la jugada que decidió el partido como la falta de profundidad ofensiva de su equipo, que no logró generar suficientes ocasiones claras para poner en peligro a la defensa txuri urdin.

El penalti que cambió el partido

La acción que decidió la eliminatoria llegó mediado el segundo tiempo en un saque de esquina. Durante la disputa dentro del área, el VAR alertó al árbitro, Soto Grado, de un posible penalti sobre Herrera que terminó siendo señalado tras la revisión. Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima y puso el tanto definitivo.

Valverde reconoció que la decisión le sorprendió completamente en el momento en que se produjo. “No sabía qué pasaba. He visto a Gorrotxategi en el suelo y pensaba que era una tarjeta roja. No se me ha ocurrido lo del penalti”, explicó el entrenador.

El técnico del Athletic se mostró especialmente crítico con la naturaleza de la jugada, insistiendo en que se trató de una acción habitual en los saques de esquina donde los jugadores suelen agarrarse o tropezar.

“Ha sido un penalti que puede pasar en cualquier córner. Los jugadores se agarran, se tropiezan… son jugadas en las que se caen. No ha sido un penalti clamoroso”, señaló Valverde, dejando entrever su desacuerdo con la decisión arbitral.

Falta de claridad en ataque

Más allá de la polémica arbitral, Valverde también hizo autocrítica sobre el rendimiento ofensivo de su equipo. El entrenador reconoció que el Athletic tuvo dificultades para generar ocasiones claras y superar la defensa bien organizada de la Real Sociedad.

“Nos ha faltado tener más posibilidades de marcar. Han defendido de manera contundente y bien. Nos ha faltado juego para superar su línea defensiva”, admitió el entrenador bilbaíno.

Valverde explicó que el plan del equipo pasaba por mantener el partido abierto el mayor tiempo posible para introducir más jugadores ofensivos en el tramo final. Sin embargo, el penalti terminó alterando completamente ese escenario.

Una eliminatoria superior de la Real Sociedad

A pesar de su crítica a la jugada del penalti, Valverde también reconoció que la Real Sociedad había sido superior en el global de la eliminatoria. El técnico rojiblanco consideró que el conjunto donostiarra llegó en mejor momento a esta semifinal y supo aprovechar sus oportunidades.

“La Real ha llegado en mejor momento y ha jugado una eliminatoria mejor. Lo han hecho valer”, afirmó el entrenador del Athletic. En su análisis, el técnico recordó que el equipo guipuzcoano ya había mostrado mayor solidez en el partido de ida disputado en San Mamés.

Valverde también señaló que, aunque en Anoeta el partido estuvo más equilibrado, el Athletic nunca logró dominar con claridad el ritmo del juego ni generar las ocasiones necesarias para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Frustración en el vestuario rojiblanco

El entrenador del Athletic reconoció que la eliminación dejó un sentimiento evidente de frustración dentro del vestuario. Quedarse a las puertas de una final siempre supone un golpe duro para cualquier equipo, especialmente cuando se trata de un torneo con tanta tradición para el club bilbaíno.

“El vestuario tiene un punto de frustración. Cuando no consigues llegar a una final, la alegría la tiene el rival”, explicó Valverde.

La apuesta táctica con Vivian

Uno de los aspectos tácticos que llamó la atención durante el partido fue la posición de Dani Vivian como lateral derecho. Valverde explicó que se trató de una decisión meditada y que ya había considerado en otras ocasiones debido a las características del jugador.

El entrenador valoró la contundencia defensiva del central y su capacidad para adaptarse a esa posición en partidos de alta exigencia. Según explicó, el objetivo era reforzar la seguridad defensiva en una banda donde la Real Sociedad cuenta con jugadores especialmente desequilibrantes.

“Es un seguro para el juego y lo he valorado varias veces. Se ha fajado bien con Barrenetxea”, comentó el técnico rojiblanco, satisfecho con el rendimiento del jugador en esa demarcación pese a la eliminación copera.