Real Sociedad - Athletic Club, en directo el partido de vuelta en las semifinales de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrenta a la Real Sociedad y Athletic Club en el Estadio Municipal de Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo buscarán mantener en casa la ventaja lograda en la ida, mientras que, los de Ernesto Valverde, tendrán que buscar a la heroica a domicilio para dar la vuelta a la eliminatoria

Real Sociedad - Athletic Club, en directo el partido de vuelta en las semifinales de la Copa del ReyED

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid: La heroica azulgrana se queda a medias y el 'cholismo' resiste para alcanzar la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid, tras eliminar al FC Barcelona, aguarda al que será su rival el próximo 18 de abril en el sevillano estadio de La Cartuja

El conjunto ‘txuri-urdin’ llega a la vuelta de semifinales tras vencer al Athletic en la ida (0-1), al Deportivo Alavés (2-3) en cuartos, Osasuna (2 (4)-(3) 2) en octavos y al Eldense (1-2) en dieciseisavos

Por su parte, el equipo bilbaíno tuvo que eliminar al Valencia (1-2) en cuartos, a la Cultural Leonesa (3-4) en octavos y Ourense (0-1) en dieciseisavos

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de Anoeta, hogar de la Real Sociedad, que cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores

La afición ‘txuri-urdin’ se congrega en los aledaños de Anoeta para motivar a los jugadores antes del partido

Tanto por la cercanía como la importancia del encuentro, se esperan a cientos de seguidores bilbaínos en San Sebastián

Penúltimo partido de la Copa del Rey 2025/26. Con el Atlético de Madrid esperando como primer finalista tras eliminar al Barcelona, esta noche un derbi vasco dará a conocer al otro candidato para hacerse con el título nacional.

La Real Sociedad parte con ventaja tras haberse impuesto en la ida por 0-1 y disputar este segundo enfrentamiento ante su afición, en un Estadio de Anoeta que lo dará todo para llevar a su equipo a una nueva final. Ante ellos estarán los ‘leones’ de Ernesto Valverde. El Athletic sucumbió en San Mamés, pero viaja hasta San Sebastián con ganas de revancha, buscando dar la vuelta a una eliminatoria que se mantendrá igualada hasta el último minuto.

Así llega la Real Sociedad

El conjunto ‘txuri-urdin’ vive un grandísimo momento bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. De sus últimos 10 enfrentamientos, el equipo de San Sebastián ha logrado 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, ante el Real Madrid el 14 de febrero. Entres estos duelos se encuentran la eliminatoria de cuartos de Copa del Rey ante el Alavés, donde se impusieron por 2 a 3 en Mendizorroza, y la ida de semifinales ante el equipo bilbaíno.

En la última jornada de LaLiga, la Real Sociedad fue capaz de superar por 0 a 1 al Mallorca en Son Moix, acercándose a las plazas europeas. Con 35 puntos repartidos en 9 victorias, 8 empates y 9 derrotas, el equipo blanquiazul se encuentra a tan solo 5 puntos de la plaza de Conference League, aunque un camino más directo, y a la Europa League, sería obtener el título de Copa.

Así llega el Athletic Club

Por su parte, sin traer una mala racha de resultados, el Athletic se encuentra en un peldaño competitivo inferior a su rival de esta noche. En los últimos 10 duelos disputados, los de Valverde han conseguido 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas, incluidas las sufridas en la Champions League.

En LaLiga, el equipo marcha noveno, empatado a 35 puntos con la Real Sociedad, después de lograr 10 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Su último duelo, ante el Rayo Vallecano, se saldó con un empate 1 a 1 en Vallecas. Este resultado cortaba una buena dinámica de dos triunfos consecutivos ante Real Oviedo y Elche.

La vuelta de semifinales

Con 90 minutos aún por disputar, la Real Sociedad lleva la delantera gracias al gol de Turrientes en San Mamés. Con marcador y campo en contra, el Athletic buscará volver a una final de la que ha sido, por muchos años, su competición fetiche.

El históricos de partidos otorga 61 victorias a los ‘txuri-urdin’, 48 empates y 76 triunfos a los ‘leones’. Así, en los últimos cinco derbis vascos, el marcador ha sido favorable para los guipuzcoanos en 2 ocasiones, con 1 victoria vizcaína y 2 empates. Igualdad máxima para conocer al rival del Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el sevillano estadio de La Cartuja.