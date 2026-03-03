Unai Gómez avisa a la Real Sociedad: ﻿"El equipo está convencido de que podemos darle la vuelta﻿"

Unai Gómez deja claro que la plantilla confía en darle la vuelta a la semifinal de Copa y meterse en una nueva final: "No podemos volvernos locos al principio pero sabemos dónde podemos hacerles daño"

El Athletic Club tiene este miércoles la oportunidad de meterse en una nueva final de Copa del Rey aunque para ello deberá sobreponerse al resultado adverso de la ida y remontar ese 0-1 con el que la Real Sociedad salió de San Mamés. Anoeta acogerá la cita definitiva para conocer al segundo finalista del torneo copero pero en la expedición rojiblanca hay mucha confianza en sus posibilidades de estar en la cita de La Cartuja.

Ha sido Unai Gómez, atacante del Athletic Club, el que ha mostrado el estado de ánimo del equipo. "Estamos con muchas ganas. El equipo está convencido de que podemos darle la vuelta. Tendremos también el apoyo de nuestra gente y a ver si volvemos todos contentos", ha dicho el de Bermeo en una entrevista a Bizkaia Irratia.

El mediapunta rojiblanco ha asegurado que todo el plantel espera con ganas la hora del partido y saben que será difícil, pero no imposible. "Tenemos muchas ganas de este partido. Sabemos que va a ser duro, que ellos están muy bien ahora, pero si hacemos las cosas bien, jugando a lo que queremos, tendremos posibilidades de estar en la final", ha analizado Unai Gómez.

La Real Sociedad afronta el partido de vuelta con la ventaja que le da el gol de Beñat Turrientes aunque ve la eliminatoria abierta. "Jugar en casa es un factor importante, pero nosotros también jugamos en casa en la ida y no lo aprovechamos. Por eso digo que va a ser duro. Además, ellos están bien con el nuevo entrenador, tienen confianza pero en la caseta nos vemos capaces y estamos con ganas".

Sobre cómo debe salir el equipo de Ernesto Valverde al césped de Anoeta, Unai Gómez lo tiene claro. "Con todo. Es la última opción de estar en una final. No podemos volvernos locos al principio. Sabemos dónde podemos hacerles daño", ha explicado el futbolista zurigorri, que reconoce la superioridad txuri urdin en los dos últimos derbis: "Es verdad que en esos dos partidos no nos sentimos cómodos. Aunque tuvimos también nuestras opciones, pero ellos estuvieron mejor".

La polivalencia de Unai Gómez juega a su favor

Una de las virtudes de Unai Gómez es su polivalencia y capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque rojiblanco, algo que le ha servido para ayudar desde diferentes sitios. "¿Y qué hago? Me da igual dónde jugar. Yo juego donde me digan. Prefiero jugar donde he jugado siempre, pero me da igual si es arriba, atrás, en el medio", ha reconocido el canterano, que incluso ha entrenado en el lateral izquierdo "más de una vez" aunque prefiere otros puestos: "He hablado con Valverde, pero él me ve en otros puestos. Si piensa que le puedo aportar en otros sitios me pone ahí".