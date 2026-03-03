La difícil decisión del Athletic Club en el próximo mercado de fichajes de verano

Uno de los principales asuntos que va a tener que resolver la dirección deportiva del equipo vasco el próximo verano es la posición de lateral derecho en la que va a haber overbooking por la presencia de Areso, Gorosabel y Hugo Rincón más la probable de Lekue. No hay minutos ni espacio para todos

El Athletic Club está totalmente centrado en esta temporada en la que espera meterse en puestos europeos en LaLiga y en remontar la semifinal de la Copa del Rey a la Real Sociedad. Sin embargo, esto no le impide comenzar a planificar la próxima campaña en la que la dirección deportiva del club vasco va a tener que tomar una decisión en la posición de lateral derecho en la que va a tener overbooking ya que tiene con contrato en vigor a tres jugadores que se desenvuelven de manera natural ahí: Areso, Gorosabel y Hugo Rincón. Por tanto, no hay espacio para todos.

El Athletic Club tiene overbooking en el puesto de lateral derecho de cara a la próxima temporada

Una de las principales decisiones que tiene que tomar el Athletic Club y su entrenador, ya sea Ernesto Valverde u otro, de cara a la próxima temporada se concentra en el lateral derecho en donde, a priori, va a tener que elegir entre las tres o cuatro opciones que va a haber en la plantilla.

Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Hugo Rincón e, incluso, Iñigo Lekue, que ya ha mostrado su predisposición a renovar con el Athletic Club, van a pelear por un sitio en el lateral derecho del primer equipo durante la próxima temporada. La elección no va a ser fácil para el que sea entrenador del equipo vasco.

Jesús Areso, por el que ha desembolsado 12 millones de euros recientemente, no está teniendo su mejor temporada en el Athletic Club, recibiendo incluso críticas ya que está lejos del nivel que mostró en CA Osasuna la pasada campaña.

Por otro lado, está Andoni Gorosabel. Un futbolista que está cumpliendo con relevo de Jesús Areso y que tiene capacidad, incluso para jugar en el extremo derecho. Un jugador de rol que da profundidad a la plantilla.

A continuación está Hugo Rincón. El lateral derecho va a volver al Athletic Club la próxima temporada después de estar cedido en un Girona FC en donde está consolidándose como un jugador válido en la élite. Ha disputado 25 partidos y 1.575 minutos. Sobre el canterano hay depositadas muchas esperanzas y cuenta con el apoyo de leyendas del Athletic Club como Javier Clemente que no entienden cómo un jugador así no forma parte de la plantilla ya. "Le vi a Hugo Rincón ayer con el Girona, un equipo que se ha reforzado y volvió loco al Barça, el chaval navarro estuvo francamente bien, sobre todo en cuanto a contundencia porque es fuerte físicamente y luego va para arriba como un tiro. Para mí es un chaval joven, que a mi me gustó y me alegro de que sea del Athletic, aunque no me alegra el hecho de que no juegue con nosotros aquí, aunque los entendidos son los que lo han cedido al Girona. Pero no soy quien para decirles a quien hay que traer y a quien hay que quitar en su puesto", afirmó el ex entrenador hace unas semanas.

Finalmente está la duda sobre qué pasará con Iñigo Lekue, futbolista que es lateral derecho pero que también puede jugar en el carril izquierdo. Acaba contrato, pero el defensa ya se ha mostrado partidario de renovar con el Athletic Club. "Me encuentro bien, sé que aporto al equipo y espero seguir así, que dentro de la competencia nos haga ser mejores. Intentaré dar siempre lo máximo para poder ayudar al equipo y si el club entiende que con un año más voy a seguir aportando, encantado".

No hay minutos para todos en el Athletic Club en el puesto de lateral derecho

El principal problema que existe en el Athletic Club es que va a haber demasiados jugadores en la posición de lateral derecho de cara a la próxima temporada.

Normalmente con dos jugadores por posición en plantilla es más que suficiente para afrontar con garantías una temporada. De este modo, a priori, el Athletic Club tendría que elegir entre Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Hugo Rincón y, posiblemente, Iñigo Lekue.