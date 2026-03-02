El Athletic, pendiente de Álvaro Djaló: un problema en ciernes

El extremo se encuentra cedido en el Al-Gharafa de Qatar durante esta temporada. Su rendimiento está siendo muy decepcionante y la situación que ha surgido en Oriente Medio provoca que el club rojiblanco vea cómo puede perder un fuerte ingreso económico que estaba sobre la mesa

El Athletic Club está muy pendiente de la que sucede en Qatar y en Oriente Medio porque uno de sus potenciales negocios más lucrativos se pueden venir abajo debido a la guerra que ha estallado entre Israel y Estados Unidos con Irán. Todo gira en torno a la figura de Álvaro Djaló, el cual está cedido en el Al-Gharafa de Qatar, país que ha suspendido todas sus competiciones deportivas y que afectan directamente a lo que pueda pasar con el futuro del futbolista de un Athletic Club que puede ver cómo esa potencial operación se le esfuma de las manos.

Qatar suspende las actividades deportivos y el futuro de Álvaro Djaló queda en el aire

Después de una primera temporada bastante decepcionante, el Athletic Club, en consenso con Álvaro Djaló, tomó la decisión de que lo mejor para todas las partes era que separaran sus caminos. El extremo se marchó en calidad de cedido al Al-Gharafa con una opción de compra de 11 millones de euros. Una operación que ahora está más en el aire que nunca por dos motivos.

La primera de las razones por las que se puede caer el fichaje definitivo de Álvaro Djaló por el Al-Gharafa de Qatar es que el extremo no está dando su mejor rendimiento ya que en 23 partidos y 1.277 minutos solo ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Un nivel de juego que no está convenciendo en absoluto.

El segundo es que Qatar ha decidido suspender todas las competiciones deportivas por la guerra que ha estallado entre Israel y Estados Unidos contra Irán, incluida la Finalíssima entre España y Argentina. Un conflicto bélico que condiciona la vida cotidiana y deportiva en los países de Medio Oriente. Una situación que hace que los jugadores extranjeros que juegan en esas ligas estén más por volver a sus países de origen que por quedarse allí.

Sea por un motivo u otro, la realidad es que la temporada de Álvaro Djaló está siendo decepcionante y que todo indica que el próximo verano el Athletic Club se verá con un problema entre manos ya que le tendrá que dar salida, a priori, a un jugador con el que no cuenta y que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. Para colmo, después de su temporada en España y en Qatar, el futbolista se ha devaluado por lo que sería más complicado el encontrarle nuevo equipo.

Al margen de eso, el Athletic Club puede ver que pierde un negocio muy lucrativo ya que el Al-Gharafa tenía una opción de compra de 11 millones de euros por un Álvaro Djaló que actualmente sólo tiene 26 años.