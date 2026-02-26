El plan del Athletic Club con Djaló se desmorona

El delantero cedido por el Athletic Club no encuentra regularidad en la liga de Qatar y desde San Mamés se muestran preocupados con el rendimiento de Djaló de cara a su vuelta a Bilbao al final de temporada

Djaló llegó al Athletic Club creando unas expectativas muy altas que se vinieron abajo en la primera temporada del futbolista como rojiblanco. El vasco no contaba con el beneplácito de Ernesto Valverde que no supo sacarle partido a lo que el extremo ofrecía. Para no deshacerse de él tras pagar alrededor de 20 millones de euros al Braga por sus servicios, desde el club llegaron a un acuerdo con el futbolista para buscar un nuevo destino dónde salir cedido. El elegido fue el Al-Gharafa, en Qatar. Allí, el club de San Mamés esperaba una reacción del futbolista para aprovechar sus cualidades en la vuelta, pero nada más lejos de la realidad. El plan del Athletic Club se desmorona con Djaló que pasa desapercibido en la liga de Qatar.

Djaló no remonta el vuelo y el Athletic Club se echa las manos a la cabeza

El delantero cedido por el Athletic Club no remonta el vuelo a pesar de que se decantó por la opción qatarí para coger confianza y ritmo de juego. Pero la realidad es muy distinta a lo que el club vasco y el jugador tenían en cabeza. Djaló no termina de adaptarse al equipo y está pasando desapercibido en una liga menor como es la qatarí, algo que preocupa y mucho al Athletic Club de cara a la vuelta del futbolista a la plantilla de Ernesto Valverde.

En lo que va de curso, Djaló ha sido suplente en demasiados partidos, ha anotado 1 gol, repartido 2 asistencias y ha descendido su valor, según Transfermarkt, en más de 10 millones de euros. Al Athletic Club le ha salido el tiro por la culata y el plan con Djaló se desmorona en la búsqueda de una nueva solución para dar un giro de 180 grados al rendimiento de un futbolista que apuntaba maneras en Portugal, pero que se dio de bruces con la realidad en el fútbol español.

El deseo de Djaló es regresar al Athletic Club

Mientras tanto, y tal y como declaró Djaló en diciembre, su deseo es regresar al Athletic Club para hacerse un hueco en los planes de un Ernesto Valverde que, de momento y a pesar de las múltiples bajas del cuadro vasco, no ha echado de menos al internacional por Guinea Bissau. "Mi mayor sueño es volver al Athletic. Quiero demostrar por qué costé 20 millones. Es un club que me lo ha dado todo y mi deseo para 2026 es no conformarme, trabajar duro e intentar volver", destacaba el futbolista tal y como contamos en ESTADIO Deportivo.