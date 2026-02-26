Laporte sobre su fichaje por el Athletic Club: "Lo pasamos muy mal porque se suponía que estaba todo hecho y a las 12 de la noche estaba a punto de celebrarlo"

El zaguero desveló el calvario emocional que vivió cuando se complicó su fichaje por el Athletic Club, que hizo todo lo posible con el apoyo de la afición para traer de vuelta al internacional español

Aymeric Laporte, central del Athletic Club, regresó este verano a la que fue su casa movido por el deseo de volver a jugar en San Mamés delante de su afición. Para ello, el central internacional español puso fin a su etapa como futbolista en Arabia Saudí, dónde se marchó por la puerta de atrás a un Athletic Club que sudó tinta china para poder cerrar su traspaso. Entre polémicas, papeleos y la FIFA de por medio, se llevó a cabo el fichaje de un Laporte que reconoce haber pasado un mal trago en las negociaciones.

Laporte y su fichaje por el Athletic Club

El fichaje de Laporte se confirmó una vez concluido el plazo del mercado de fichajes a raíz de una 'jugarreta' del Al Nassr, al que le acabó saliendo el tiro por la culata una vez que la FIFA estudió el caso. En ese tramo de días, el central español lo pasó verdaderamente mal, según cuenta en El Correo. " Lo pasamos muy mal porque se suponía que estaba todo hecho y a las 12 de la noche estaba a punto de celebrarlo. Tenía todo previsto con la familia y al final de pasar a celebrarlo a tener que preocuparnos... Fue un desastre", declaraba el zaguero que destacó, además, su preocupación por el Mundial. "De pensar que no podía pasar a no poder jugar durante meses con una temporada en la que viene la Finalíssima, el Mundial, que es algo que también me apetece muchísimo", subrayaba Laporte. Finalmente, todo salió a pedir de boca para el Athletic Club y para el jugador, que puso fin a una "experiencia de vida" en Arabia Saudí.

Laporte mantiene una gran relación de respeto con la afición del Athletic Club

Su regreso al Athletic fue, junto a la renovación de Nico Williams, una de las mejores noticias de verano en Bilbao, que esperaba con los brazos abiertos el regreso de Laporte. Este hecho es llamativo ya que los jugadores que salen del Athletic Club no suelen ser, en línea generales, bien recibidos por la hinchada de San Mamés. "Siempre he ido de cara, que eso es lo más importante del fútbol. Le tengo muchísimo respeto al Athletic y cada cosa que pueda perjudicar o tocar el tema Athletic, soy sincero, voy de cara, hablo con las personas que tengo que hablar e intentamos encontrar la mejor fórmula para que el Athletic salga bien parado", explica Laporte sobre su relación con el club y con una grada a la que no generó rechazo con su salida al Manchester City.