San Lorenzo sigue la estela del Athletic Club con Muniain: "Extraño el día a día, por estar en San Lorenzo hay que hacer cualquier cosa"

El ex futbolista del Athletic Club y San Lorenzo ha recibido un homenaje en el club argentino por su paso por el conjunto de Almagro

Muniain selló su salida del Athletic Club entre lágrimas tras una despedida a la altura de una leyenda rojiblanca. El ex futbolista del conjunto bilbaíno decidió poner fin a sus días como futbolista al otro lado del Atlántico, llamado por una pasión argentina que lo envolvía como aficionado. En San Lorenzo encontró su sitio y se ganó, en tan solo un año, el cariño de la hinchada argentina. Tanto es así que, con las botas ya colgadas y siguiendo la estela del Athletic Club, San Lorenzo celebro un homenaje a Muniain y su fugaz, pero intenso, paso por el club.

San Lorenzo homenajea a Iker Muniain

San Lorenzo ha querido homenajear al ex futbolista del Athletic Club por su pasado en el conjunto argentino. Su paso fue corto, ya que solo estuvo una temporada en el equipo de Almagro, pero se ganó el cariño de la entidad y de la hinchada. Por ello, siguiendo los pasos del Athletic Club, que ya homenajeó a Muniain en su día, San Lorenzo invitó al ex futbolista a un partido en casa para, antes de que comenzase el juego, el atacante pudiese recibir el aplauso y le cariño de la afición, con la que se reencontró visiblemente emocionado. El reconocimiento alcanzó su punto álgido cuando desde la presidencia del club le entregaron una camiseta personalizada de esta temporada a Muniain con un infinito en lugar de un dorsal.

Tras el homenaje, Muniain se pronunció acerca del acto y lo que significaba para él haber formado parte de San Lorenzo. "Desde que me fui no encontraba un hueco para venir. Me coincidió que tenía dos días de descanso y que juega de San Lorenzo de local y no me lo pensé dos veces. Quería estar en la cancha con mis excompañeros y con la gente. Extraño el día a día, por estar en San Lorenzo hay que hacer cualquier cosa", destacó el ex futbolista.

Muniain y el homenaje en sus despedida del Athletic Club: un precedente para San Lorenzo

En el Athletic Club, y como precedente al homenaje que le ha brindado San Lorenzo, ya se realizó un acto conmemorativo para despedir a Muniain. San Mamés fue testigo de una ceremonia muy emotiva dónde Muniain se despidió de la afición con la Copa del Rey como invitado especial. "Nunca me voy a ir porque me siento uno más de vosotros", proclamó Muniain antes de marchar, a lo que sumó: "Si en algún momento me necesitan, estaré aquí al día siguiente. Gracias por todo, os quiero mucho".