El plan del Athletic en el centro del campo: 'overbooking', cedidos que van y vienen y la opción de Iván Martín

Uno de los puntos 'calientes' de la planificación rojiblanca de cara al próximo curso se centra en la medular, donde son muchos los futbolistas en nómina, aunque tampoco se descarta volver a intentar el fichaje del jugador del Girona

En una gris temporada, el Athletic Club ha logrado remontar el vuelo después de tres victorias consecutivas. Hasta su presidente, Jon Uriarte, tuvo que salir a la palestra para afirmar que el nuevo objetivo del equipo pasaba a ser la permanencia. Pero ahora en Bilbao vuelven a ilusionarse con Europa con 13 jornadas por delante, sin dejar de lado el sueño de una Copa del Rey en la que parten en desventaja con respecto a una Real Sociedad que se llevó un valioso 0-1 de San Mamés en la ida de las semifinales. Es mucho por tanto lo que hay todavía en juego. Pero en Ibaigane están obligados también a trabajar pensando en la próxima campaña.

En este sentido, uno de los focos de la planificación estará en el centro del campo. El director deportivo, Mikel González, deberá tomar decisiones al respecto partiendo de una situación de 'overbooking', pues ninguno de los mediocentros en nómina acaban contrato. Pero también tendrá mucho que decir Ernesto Valverde, o su posible sustituto, pues la continuidad del técnico cacereño no está asegurada a día de hoy.

Cinco mediocentros en nómina

Con Mikel Jauregizar como la pieza clave de presente y futuro, su habitual compañero en la medular, Ruiz de Galarreta, afrontará su último año de contrato a sus 32 años, pero dado su buen rendimiento ni mucho menos hay que descartar que reciba una oferta de renovación. Junto a ellos, el joven Alejandro Rego ha aprovechado para ganar protagonismo merced a la grave lesión de Beñat Prados, con quien se cuenta sin ambages. Y aún está otro veterano como Mikel Vesga, al que el 'Txingurri' viene utilizando en las rotaciones y que también ve cómo se acerca el final de una vinculación fechada en junio de 2027.

Eder García e Ibón Sánchez apuntan a Segunda división

A esas cinco piezas, además, se suman otros dos 'cachorros' que han tenido la oportunidad de debutar esta campaña. El último de ellos, Eder García, no ha tardado en dar el salto a sus 22 años después de aterrizar el pasado verano procedente de la Real Sociedad B. Junto a él, también tuvo minutos en Champions Ibon Sánchez, un año menor. Pero dada la elevada competencia en su demarcación, no sería nada extraño que ambos se marchasen cedidos a Segunda división para curtirse en una categoría más exigente.

El regreso de Peio Canales y Gerenabarrena

Con ese fin se marcharon el pasado verano otros centrocampistas que se han ganado un billete de regreso, al menos temporal, para ser testados durante la pretemporada. Es el caso de Peio Canales y Beñat Gerenabarrena, al que tanto el Racing de Santander como el Castellón, respectivamente, estarían encantados de retener. Ambos equipos, de hecho, luchan por el ascenso a Primera división con los dos jugadores cedidos por el Athletic consolidados en sus onces, lo que ha despertado el interés de más equipos de la Categoría de Plata.

Korkut también pide sitio

Su vuelta definitiva al club rojiblanco dependerá en cualquier caso de cómo encaje las piezas Mikel González, que también deberá tomar una decisión con respecto a Unai Vencedor, con menos opciones de agotar el año de contrato que le queda en Ibaigane tras su préstamo en el Levante. Todo ello, sin olvidar al joven Efe Korkut, que apunta a realizar al menos la pretemporada tras ser contratado en el mercado de enero para reforzar al filial. Y a la posibilidad de un fichaje inesperado.

La situación de Iván Martín en el Girona

Así, según Marca, en el Athletic no se descarta volver a intentar en verano la contratación de Iván Martín, que sonó con especial fuerza en 2024 pero también fue tentado en el último mercado estival, aunque sin la fuerza necesaria para convencer al Girona, según dicho medio. El centrocampista bilbaíno, de 27 años, sigue siendo un fijo para Míchel en el conjunto catalán (suma 25 partidos y casi 2.000 minutos), pero su rendimiento ya no es tan espectacular como el de la histórica campaña en la que consiguieron un billete para la Champions. En cualquier caso, en Montilivi no lo regalarán. Su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros y el Villarreal ya no tiene la opción de recomprarlo, pero sí se llevaría el 30% de un hipotético traspaso.