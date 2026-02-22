Eder García y su debut con el Athletic: "Me han venido muchas cosas a la cabeza, pero cuando he comenzado a jugar me he olvidado de todo eso"

El centrocampista de Rentería se ha estrenado con el Athletic Club en Primera división tras llegar el pasado verano del Sanse

Si hay un futbolista del Athletic - Elche que no olvidará ese partido ese es Eder García. El centrocampista rojiblanco debutó con el primer equipo en LaLiga entrando al campo en el minuto 69 de partido en lugar de Unai Gómez, cumpliendo así un sueño. El de Rentería, que llegó el verano pasado al Bilbao Athletic procedente de la Real Sociedad B.

Tras un gran rendimiento en el primer filial rojiblanco, Eder García se ha ganado su estreno en la elite tras estar ya citado en varias convocatorias. "Es verdad que ya había estado convocado, pero no me lo tomaba con que tengo que llegar ya. Me lo he tomado con calma y he seguido haciendo lo mismo. Hoy se ha dado la situación de debutar y estoy muy contento por ello", explicaba el mediocentro.

El centrocampista había tenido oportunidades para haber debutado antes pero no ha sido hasta este viernes cuando le ha llegado el momento. "Al principio me han venido muchas cosas a la cabeza, pero cuando he comenzado a jugar me he olvidado de todo eso y me he centrado en hacer lo que me ha dicho el míster. Febas era su jugador más importante y había que controlarle. Así lo he hecho", ha dicho.

Sobre qué le diría el joven a los canteranos más pequeños que han visto su debut como tantos otros esta temporada, Eder García fue sincero: "Les diría que sigan haciendo lo que han hecho desde pequeños, que sigan trabajando y no dejar de hacer las cosas que hacían. Y que sigan luchando por mantenerse para seguir arriba cuanto más tiempo mejor".

Eder García es el noveno canterano que hace debutar Ernesto Valverde esta temporada ante tantas lesiones y con tres competiciones en juego. En el Bilbao Athletic es un fijo, habiendo disputado hasta la fecha 24 de los 25 partidos oficiales en Primera RFEF, todos ellos como titular, quedándose tan solo sin jugar precisamente el de ayer con el Zamora al haber jugado el día de antes con el primer equipo.

El canterano 659 en debutar con el Athletic

Eder García se ha convertido en el jugador 659 en debutar con el Athletic Club. El joven de 22 años disputó la vigesimo quinta jornada de LaLiga en San Mamés frente al Elche CF en el que fue su debut como profesional. El de Rentería, lleva en el Athletic desde la temporada 2025/26 procedente de la Real Sociedad B y, tras pasar por el Bilbao Athletic, el pasado 21 de de febrero de 2026 llegó el momento de convertirse en león.