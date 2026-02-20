Athletic Club - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 25 de LaLiga

El Elche y Athletic Club se vuelven a cruzar de nuevo en LaLiga. Con dinámicas y realidades totalmente opuestas, se presentan ambos conjuntos en este duelo de la jornada 25, en el que Eder Sarabia se juega su puesto como técnico ilicitano

Athletic Club y Elche CF se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga que se disputará en San Mamés, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos españoles se disputará en la noche de hoy, viernes 20 de febrero.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que buscan seguir luchando por sus respectivos objetivos. Ambos equipos llegan tras dos realidades muy distintas en las últimas jornadas del campeonato nacional. Athletic Club vuelve a empezar a respirar tras sus dos victorias consecutivas ante Real Oviedo y Levante. Con estos seis puntos se ha vuelto a acercar a los puestos de Europa. En cambio, el Elche está atravesando un desierto en las últimas jornadas. Lleva siete jornadas sin ganar y el puesto de Eder Sarabia empieza a correr riesgo.

Valverde es cnadidato a ser el verdugo de Eder Sarabia

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones tras la primera vuelta de la competición en España, pues el Elche ha caído desde los puestos europeos hasta la decimosexta posición, y se encuentra a un solo punto del descenso. El Athletic Club ha sufrido al inicio de la temporada al tener que compaginar tres competiciones. En Champions y Liga han rendido por debajo de lo esperado, mientras que en Copa del Rey aún están disputando las semifinales. Sin embargo, los últimos partidos del conjunto vasco lo realzan en la tabla y empiezan a soñar de nuevo con entrar en Europa el próximo curso.

Se enfrentan dos técnicos que han estado cuestionados en sus respectivos banquillos. Ernesto Valverde no ha conseguido que su equipo rindiera en las competiciones más importantes de la temporada. Aunque ahora su puesto no corre ningún peligro, los inicios para el Txingurri y los suyos este curso estuvieron llenos de altibajos. El técnico vasco es muy respetado en Lezama y ahora, con el equipo de nuevo en semifinales y cerca de la zona noble de la tabla, nadie duda de su trabajo. Sin embargo, la realidad de Eder Sarabia en Alicante es totalmente distinta. Tras su ascenso el curso pasado y una primera vuelta de notable, esta dinámica tan negativa pone en riesgo su puesto como entrenador ilicitano. Su buen hacer en el club le avala por el momento, pero la realidad es que entrar esta jornada en los puestos de descenso podría condenarlo y así terminar su etapa en el Elche CF.

Athletic Club - Elche: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Elche CF con el Athletic Club, correspondiente al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputará en San Mamés hoy viernes 20 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche nublada y una temperatura cercana a los 12º, una gran temperatura para la práctica de fútbol.

Athletic Club - Elche: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y dial 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar y en abierto en Teledeporte o en la plataforma RTVE Play.

Athletic No Iniciado - Elche

Athletic Club - Elche: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de San Mamés. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.